Cervera: “El día de mañana diremos que ganamos 0-3 en El Molinón”

En plena crisis del Sporting, según los medios de comunicación asturianos, tras la goleada del Cádiz CF en El Molinón, Álvaro Cervera reivindicaba a base de respuestas el gran partido de su equipo ante un Sporting que “no es un equipo fácil, ahora le costará más y se ha encontrado con un equipo que se ha puesto por delante. Estoy convencido que van a luchar por ascender y han tenido un mal día contra nosotros”.

El técnico cadista sabe que la victoria ante el cuadro de Gijón va a dar un plus importante a su Cádiz CF, destacando la importancia de cómo se ganó en El Molinón. “A principio de temporada también ganábamos, nos pusimos arriba, después tuvimos un periodo de dudas. Ahora ganamos haciendo lo que queremos, algunas veces ganas y pierdes sin saber por qué. Nos ha salido el partido que queríamos, hemos minimizado al rival, no han tirado apenas y no han marcado. Queríamos ponernos por delante y lo hemos logrado”, apunta el entrenador amarillo.

En ese sentido, Cervera ha conseguido darle una vuelta de tuerca a un Cádiz que ha recobrado la confianza a base de victorias. “Antes ganábamos partidos pasándolo mal y ahora lo hacemos a nuestro estilo y como queremos”.

Y es que el míster cadista sabía que la clave estaba en marcar primero. “Si nos ponemos por delante y ellos se tienen que volcar y basar el juego en la salida de los centrales nosotros lo aprovechamos. Si se ponen por delante y no les importa la salida de balón tenemos problemas. Para llegar a la portería contraria el Sporting necesita siete toques y nosotros lo hacemos con tres porque no nos importa en absoluto la posesión de balón”.

“Carrillo ha hecho un partidazo”

Un triunfo de prestigio: “Es de esas cosas que podrás decir el día de mañana. Este campo es de Primera, nosotros somos un equipo de Segunda y hemos ganado 0-3 y es algo que no mucha gente puede decir”.

Todo ello en una semana especial para Barral que volvió a El Molinón y marcó. “Tenemos que ser lo más normales posibles con Barral. Sabemos que él estaba pendiente esta semana por volver a Gijón, si nosotros se lo recordamos es peor. El club ha estado pendiente pero durante la semana le hemos dejado que lo gestione él”.

Y sin olvidar a Barral y tras volver a ser cuestionado por los periodistas locales, Cervera destaba el papel de Carrillo. “Sé que le tenéis cariño a Barral pero hoy Carrillo ha hecho un partidazo. Yo sé que teníamos a Barral pero eso es tan importante como el buen nivel que ofrece Carrillo”.