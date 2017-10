Cervera: “Si no ganamos estos partidos, imagina los que jugamos mal”

No podía estar satisfecho del todo Álvaro Cervera con el empate cosechado ante el Rayo Vallecano dada la falta de gol de un Cádiz que suma su octava jornada en Liga sin ganar.

El técnico reconocía y alababa la mejoría su equipo pero a medias por el resultado. “El partido ha salido como esperábamos tanto en ataque como en defensa. El Rayo es un equipo muy peligroso que te crea ocasiones de la nada. Necesitábamos espacios, ellos se han acercado más en la segunda parte y nosotros hemos tenido dos o tres muy claras que no hemos marcado. Tener más ocasiones que el contrario es lo que firmaríamos antes del encuentro. Hemos estado más cerca de ganar que de perder”.

Cervera espera que “estos partidos algún día los ganaremos. Hemos hecho partidos malos este año pero hoy hemos mejorado. La de Álvaro lo normal es que entre y la de Barral que tire. El equipo ha tenido un bajó al final pero es normal. Cuando juegas con el mismo equip que el martes salvo dos jugadores lo normal es que te puedas cansar. No hemos sufrido la posibilidad del gol pero si las circunstancias que te pueden marcar”.

Cuestionado por la lesión de Abdullah, Cervera destacaba que “estoy preocupado por las lesiones, por no entrenar con todo el equipo. No podemos dar físicamente lo que queremos. No hemos sido todavía físicamente lo que queremos ser”.

Y de cara al futuro, el entrenador cadista no las tiene todas consigo. “El próximo domingo puede ser lo contrario a lo de hoy. Si no ganamos estos partidos, imagina los que hemos jugado mal. Hay que seguir en la línea, hay que llevar una línea más homogénea”.