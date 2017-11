Jose González: «Cervera tiene crédito y palpo respeto hacia su labor»

Durante su presencia en ‘Deportes Cope Cádiz’, Jose González hizo especial mención al papel que algunos jugadores desarrollan en este Cádiz CF. En ese sentido, el que fuese jugador y entrenador de los amarillos valoró de manera muy positiva los galones que futbolistas como Carpio y José Mari tienen sobre el césped. «El Cádiz CF tiene entrenadores sobre el césped. Carpio y José Mari lo demostraron ante el Reus y eso es muy importante. Saben controlar los tiempos y jugar sus cartas. Este último tiene veteranía, currículo y aporta un altísimo nivel», enfatizó.

Del mismo modo, Jose alabó las buenas opciones que el Cádiz CF tiene en en el centro del campo «Álvaro Cervera ha probado en la mediapunta a jugadores como Rubén Cruz y Álvaro García pero no han cuajado. A la espera de Perea, la incursión de Álex es importante y lo está haciendo bien con la compañía de Garrido y José Mari en la medular. El Cádiz CF tiene un nivel altísimo en el centro del campo con ellos», señaló.

Sobre la situación actual del míster, Jose aseguró: «Cervera tiene crédito y no sé a qué se ha debido su comentario. Algo habrá ocurrido cuando lo suelta después de haber ganado, pero no lo sé porque no he hablado con él. Sorprende esta reacción aunque es verdad que cuanto más tiempo estás en un sitio, más cansados están de ti. Es bueno que confíen en él». Y puntualizó: «Palpo respeto hacia su labor y eso es lo mejor que le puede pasar. Aunque no guste su estilo en algunos sectores, no hay dudas sobre su trabajo y eso se lo ha ganado»

Echando la vista atrás, Jose recordó: «Fue mi compañero cuando jugábamos en el Mallorca y era mejor que yo sobre el césped. Era un zurdo rápido y con mucha calidad».