Cádiz CF-Sevilla Atlético (Previa) Un colista en casa para reaccionar ya

Cádiz 0 Sevilla Atlético 0 Cádiz CF: Cifuentes, Carpio, Marcos Mauro, Kecojevic, Lucas Bijker, Garrido, Álex Fernández, Perea, Salvi, Álvaro García y Jona. Sevilla Atlético: Ondoa, Carmona, Álex Muñoz, Berrocal, Matos, Fede San Emeterio, Yan Eteki, Pozo, Curro, Lara y Carlos Fernández. Árbitro: Daniel Ocón Arráiz, riojano Estadio Ramón de Carranza. 20.00 horas. LaLiga123TV

Hoy, a eso de las diez de la noche, Álvaro Cervera deberá estar felicitando a sus jugadores en la rueda de prensa posterior al encuentro por aquello de que acaban de sobrepasar la barrera de los 50 puntos y, por consiguiente, habrán alcanzado por segundo año consecutivo el objetivo impuesto a comienzos de temporada. Lo dirá en público y, acto seguido, prensa y afición secundarán dicha felicitación. Unos aplausos, breves; unas sonrisas, esperadas; y un pensamiento, único: Primera.

Ese debe ser el escenario a eso de las diez de la noche. Porque hoy llega un Sevilla Atlético defenestrado y que solo cuenta con dos victorias en su haber y ya tiene más de pie y medio en la categoría de bronce.Mucha Segunda ha sido para un tierno equipo con una edad media de 20 añitos. Y ese corderito es el que le llega esta tarde-noche a un Cádiz CF hambriento de victoria.

Un regalito adecuado para activar cuanto antes una reacción que se hace esperar. Porque desde que hace cuatro jornadas el Cádiz CF remontase al Oviedo en Carranza, los de Cervera solo han conseguido un punto de los últimos nueve disputados. Una cantidad ínfima para caminar entre los gigantes de la categoría. Por supuesto que si el Cádiz CF sale al campo sobrado y convencido de ganar a un equipo destrozado estaría dando el primer pasito hacia la derrota. Sin ir más lejos, hace dos semanas llegaba a Carranza otro corderito (el Lorca) y no se pasó del empate. Un claro aviso de que en esta categoría de poco sirven las estadísticas. Y mucho menos, con un filial.

Dicho eso, el Cádiz CF, ya no por el rival y la clasificación que tiene sino por el momento, está obligado a sumar una victoria para seguir manteniéndose en la zona privilegiada y de la que no ha caído debido a la irregularidad que también están experimentado sus rivales en la lucha por el ascenso.

Los de Cervera, que experimentaron una mejoría en su juego en los segundos 45 minutos frente a Osasuna, están confiados en que el gol debe llegar ya porque las ocasiones se están creando y el trabajo que se está haciendo es el mismo que cuando encarrilaron aquellas siete victorias consecutivas con las que aún se mantienen en puestos de ‘play off’ de ascenso. La ocasión la pinta calva pero ante todo hay que trabajarse el triunfo. El fútbol es así y ya se sabe que cuando no se está en racha todo cuesta mucho más que cuando sonríe la suerte y casi que se gana sin tirar a puerta. Por eso mismo, y pese a lo que se dice al comienzo de esta misma previa, el equipo amarillo no puede salir al verde a verlas venir y a esperar a que llegue el gol porque el Sevilla Atlético, como filial que es, no tiene absolutamente nada que perder y jugará muy suelto.

Precisamente por ello, Cervera ha tomado la decisión de darle un enfoque más ofensivo a su equipo. Que Villanueva y Tienza no hayan entrado siquiera en la convocatoria es todo un manifiesto. Y sí, todo parece indicar que el entrenador cadista se va a sacudir los buenos complejos que han dado tanto a este Cádiz CF y apostará por darle al estilo del equipo mayor control de balón, más llegada y más determinación.

Un ataque que promete

Los buenos minutos de Perea en Pamplona deben tener continuidad esta tarde al mismo tiempo que la inteligencia y madurez de Álex Fernández facilitará más la salida de balón a un equipo que contará con Garrido como cortafuegos. Además, Cervera recuperará la cordura y volverá a jugar con un lateral zurdo natural como es Lucas Bijker, que no jugó en las dos pasadas jornadas al empeñarse su entrenador en poner a un desnortado Villanueva al frente del carril zurdo. Es posible que también vuelva al equipo titular Javier Carpio, que como el holandés de origen brasileño ha estado en la reserva en las dos últimas jornadas aunque con la diferencia de que el que le sustituía era su competencia directa (Rober Correa). Con una defensa más sensata, un centro del campo prometedor, unas bandas explosivas y un rival contra las cuerdas todo está de dulce para que Jona (o el que juegue hoy de ‘9’) se ponga las botas y el Cádiz CF pueda sumar esa victoria que tanto se le resista y que pueda decir al final del partido objetivo cumplido y con un sueño muy posible en el horizonte.

Carranza quiere volver a creer y hoy ha llegado el día de hacerlo. El equipo ha entrado en un túnel casi al mismo tiempo que lo hacía su creador (Pina), el mismo hombre que hoy estará en el palco para apoyar a sus chicos.