Cádiz CF-Granada CF (Previa) La hora de los Reyes de Plata

Cádiz 0 Granada 0 Cifuentes; Carpio, Kecojevic, Mikel Villanueva, Lucas; Garrido, Abdullah, Álex; Salvi, Álvaro García; y Dani Romera. Javi Varas; Víctor Díaz, Chico Flores, Saunier, Álex Martínez; Montoro, Kunde; Pedro, Espinosa, Sergio Peña; y Joselu. Eiriz Mata, comité gallego. Encuentro de la 21ª jornada de LaLiga 123 que será televisado desde las 18.00 horas en directo por el Canal LaLiga 123 TV. Ramón de Carranza.

Cada seis de enero se abre una puerta para la esperanza. Es el día soñado por los más pequeños y por muchos que siguen con la misma ilusión que años atrás. Ese momento mágico en el que Melchor, Gaspar y Baltasar cumplen los deseos y hacen que el amanecer sea el más esperado por todos después de una noche de arduo y duro trabajo. Es el Día de Reyes.

Este año el caprichoso calendario ha querido que ese mismo día se vean Cádiz CF y Granada CF las caras en el Ramón de Carranza desde las seis de la tarde. Un duelo andaluz con las espadas en todo lo alto, con sólo dos puntos de diferencia a favor de los gaditanos. Una cita de altísimo nivel en la que los cadistas pretenden coronarse como los ‘Reyes de Plata’. Siempre con el permiso del Huesca, que este domingo recibe al Real Oviedo en El Alcoraz (18.00 horas). De hecho, sólo una victoria cadista y una derrota altoaragonesa les hará compartir liderato al término de la primera vuelta. Todo un honor.

La cita llega en una semana realmente intensa para los hombres de Álvaro Cervera, pues el pasado miércoles tuvieron que recibir al Sevilla en la Copa del Rey en una eliminatoria de octavos que se ha complicado después del 0-2 y que se cerrará la próxima semana en el Sánchez Pizjuán. Bien es cierto que se trataba de un premio mayúsculo tras eliminar al Betis en 1/16 de final y que el míster tiró de rotaciones, pero algunos tendrán que repetir.

Vuelven los habituales

La visita de este sábado a Carranza es la de un recién descendido Granada que intenta adaptarse a la categoría en su regreso. Lo hace actualmente desde la sexta posición, sin perder de vista el ascenso directo, pero sin relajarse ante los ataques de sus perseguidores más directos.

Con un presupuesto tres veces menor que el de su rival, el Cádiz CF afronta la cita con la intención de acumular un nuevo encuentro sin perder en la Liga. No lo hace en esta competición desde que el Huesca lo lograra el 21 de octubre.

Para ello Cervera contará con una línea defensiva casi de gala. Del partido de Copa del Rey sólo repetirá Mikel Villanueva ante las bajas por lesión de Servando y Marcos Mauro. Junto a él estará el balcánico Kecojevic en el centro de la defensa, con Carpio y Lucas de vuelta en los laterales, y Cifuentes en la portería. Un seguro de vida para que el equipo menos goleado de la categoría de plata pueda hacer frente a un rival con pólvora en sus venas.

En la medular repetirán Garrido y Álex después de jugar ante el Sevilla FC, mientras que la baja de Alberto Perea será cubierta, si nada extraño sucede, por Abdullah. El talentoso jugador galo ha recibido un aviso ‘made in Cordero’ y Cervera no ha dudado en apoyar el mensaje. Hay que dar un paso al frente. Es el momento tras la lesión de José Mari, que no volverá a jugar esta temporada.

Por lo demás, Salvi y Álvaro García están frescos para crear quebraderos de cabeza por sus bandas, mientras que arriba parece que un entonado Dani Romera puede tener minutos ante el mal momento del exrojiblanco Barral y la lesión de José Ángel Carrillo.

Del Granada se puede destacar que aterriza en el Carranza sin Menosse ni Machís por lesión. Eso sí, dos excadistas como Chico Flores y Germán sí están convocados.

El gaditano regresa a la que fue su casa sin saber cómo será el recibimiento, pero proclamando su cadismo. A su lado parece que no estará el isleño, pues Saunier aparece como teórico compañero en el centro de la zaga.

Por lo demás, el portero Javi Varas y los laterales Víctor Díaz y Álex Martínez completarán la retaguardia. Montoro y Kunde darán peso al doble pivote, con una segunda línea de ataque formada por Pedro, Espinosa y Sergio Peña. Arriba aparece el ‘killer’ Joselu.

Y todo eso en una tarde mágica en la que nadie quiere recibir carbón. El mejor regalo serán los tres puntos porque los fichajes tardarán en llegar.