Cádiz CF-Córdoba CF (Previa) No queda otra que ganar ya

Cádiz 0 Córdoba 0 Cádiz CF: Cifuentes, Carpio, Aridane, Sankaré, Luis Ruiz, Garrido, Abdullah, Salvi, Aketxe, Álvaro García y Ortuño. Córdoba CF: Kieszek, Antoñito, Caro, Deivid, Bíttolo, Edu Ramos, Sergio Aguza, Pedro Ríos, Javi Lara, Javi Galán y Rodri. Árbitro: Jorge Valdés Aller, leonés. Incidencias: Partido correspondiente a la 30ª jornada de Liga. Estadio Carranza. 21.00 horas.

De nada, de absolutamente nada serviría el puntito rescatado sobre la bocina el pasado viernes en Zaragoza por obra y gracia de Aitor si esta noche el Cádiz CF no es capaz, ya, de sumar los tres puntos ante su público. Porque aunque se esté haciendo una campaña para enmarcar, no es de recibo que no se gane en Carranza desde el pasado mes de marzo. Concretamente, desde el día 12 que un gol de Álvaro García dio los tres puntos ante un Rayo Vallecano que dejó muchísimo que desear. Desde entonces, una derrota (ante el Tenerife) y tres empates (ante Lugo, Levante y Nàstic de Tarragona) son los tristes resultados que ha conseguido un Cádiz CF que, pese a esa rémora, no ha dejado de estar presente en los cuatro puestos de ‘play off’ de ascenso.

Ya toca ganar. Da igual que el equipo esté luchando por algo onírico, daría igual si estuviera metido en el lío de la supervivencia en la categoría. Lo que no puede ser, no puede ser. Y eso no es otra cosa que no ganar en casa desde más de mes. Por eso mismo, los hombres de Álvaro Cervera no deben dejar pasar un día más sin sumar los tres puntos en Carranza. Y hacerlo, además, ante un equipo que llega con el agua al cuello pero que pudo coger algo de aire la semana pasada al ganar en su feudo al Reus por la mínima (1-0).

Pero hoy el Cádiz CF está obligado a imponer su ley. Y tendrá que hacerlo sin un jugador que no aporta goles pero que tiene el secreto para que la nave se encuentre en donde se encuentra. Porque José Mari, que vio su quinta cartulina amarilla en La Romareda, es el almá máter de este Cádiz CF. Sin él se comenzó sufriendo una barbaridad en Liga y desde su entrada en el once el equipo comenzó a creer y crecer en cada pasito que daba.

Sin duda, las malas noticias es que no estará el roteño en la medular, donde sí reaparecerá el marsellés ‘Raffi’ Abdullah. El internacional por Comores vuelve al once titular semanas después de que Aketxe le haya borrado del mapa en la mediapunta y lo hará para compatir el centro del campo con Jon Ander Garrido. Una pareja plena de garantías ya que con ellos en la sala de máquinas el equipo amarillo no ha perdido ningún partido.

Por lo demás, se espera que Cervera presente las mismas ideas que lleva mostrando en las últimas semanas. Una jornada más, Brian será el gran ausente de un once de gala que saldrá con Cifuentes en la portería. Volverá Carpio a una zaga que completan Aridane, Sankaré y el onubense Luis Ruiz. Salvi y Álvaro García serán los estiletes de un ataque que confiará en Aketxe y Ortuño como hombres más adelantados.

Metidos en este maravilloso lío de los ‘play off’ no queda otra que ganar.