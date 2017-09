Un sólido Cádiz CF B no quiere dejar su liderato esta semana

El Cádiz CF B pretende acabar la quinta jornada del Grupo X de Tercera como la comenzó: siendo líder. Quiere hacerlo superando esta domingo (11.30 horas) al Sevilla C en un duelo de filiales que tendrá lugar en El Rosal, aunque en un escenario diferente debido a la resiembra del Campo Ramón Blanco.

El equipo de Mere se ha adaptado a las mil maravillas a la categoría, tal y como demuestra su posición en la clasificación y el hecho de ser el único equipo que no ha perdido junto al Algeciras. Diez puntos de doce posibles es el extraordinario bagaje del Cádiz CF B hasta la fecha. Y todo ello con un dato que demuestra el compromiso y la solvencia de la escuadra gaditana: es el único equipo del Grupo X de Tercera que no ha recibido goles en los cuatro primeros encuentros. Rentabilidad absoluta.

Aunque no todas las noticias son positivas en el filial cadista, ya que Paco Olano será baja al menos dos meses por la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, mientras que Braganza sufre una rotura de fibras y aún no conoce el alcance exacto de su lesión. Ahora bien, otros jugadores como Javi Duarte y Manu Vallejo sí han empezado a ejercitarse junto a sus compañero, aunque no queda totalmente claro que puedan estar ante el Sevilla C. Sí estará disponible David Toro, ausente la semana pasada al debutar con el primer equipo en Oviedo.

Mientras, Mere ve al Sevilla C «muy parecido a nosotros, con un buen ritmo de competición y bien organizado defensivamente, sin pasar por alto la calidad que se les presupone por estar en la cantera sevillista».

Por su parte, el Sevilla C llega al Rosal en la zona media-alta y tras golear la pasada jornada 4-0 al San Roque de Lepe. Para este compromiso cuenta con toda la plantilla salvo Genaro, sancionado, que no podrá ser alineado en este encuentro entre filiales. Un posible once de los sevillistas podría estar compuesto por Samuel; Núñez, Carlos, Camacho, Miguel; Jaime, Adrián, Vicente, el excadista Pejiño; Diego y Martín.

Y todo ello con una ilusionada afición cadista en El Rosal, ya que Brigadas Amarillas deja claro su apoyo al filial cadista una temporada más. Ahora con una nueva apuesta con la puesta en marcha de viajes organizados en bus para desplazar a los seguidores cadistas desde la capital gaditana.