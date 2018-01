AD Alcorcón-Cádiz CF (1-0) Descoordinados y desconocidos

Alcorcón 1 Cádiz 0 Casto; Laure, David Fernández, Hugo Álvarez, Bellvís; Toribio (Borja Domínguez, 28'), Errasti, Álvaro Peña, Dorca (Álvaro Giménez, 79') Mateo García; y Jonathan Pereira (Pablo Vázquez, 72'). 1-0: Mateo García (12'). El futbolista argentino aprovecha la descoordinación entre Cifuentes y Mikel Villanueva en un desplazamiento largo para quedarse con el esférico y marcar a puerta vacía. Cifuentes; Carpio, Kecojevic, Mikel Villanueva, Lucas; Garrido, Abdullah (Eugeni, 46'), Álex; Salvi (Aitor, 70'), Álvaro García (Seth, 53') y Carrillo. Varón Aceitón, comité balear. Expulsó al central alfarero Hugo Álvarez con doble amarilla en el minuto 72. Mostró cartulina amarilla al visitante Lucas. Encuentro correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga 123. Santo Domingo. No se llenó.

Descoordinado, blando atrás, sin el poder de sus alas (con Salvi y Álvaro García desaparecidos y relevados), errático y falto de ideas. Así, sin sus señas de identidad, se mostró un incómodo Cádiz CF en Santo Domingo ante el Alcorcón en un plomizo encuentro. Cervera lo estaba avisando desde la llegada del nuevo año y cuando el río suena… Así se puso fin a una racha descomunal en la competición liguera, pues el Cádiz CF no perdía desde la undécima jornada en El Alcoraz. El tropiezo llegó en Santo Domingo (1-0). Alguna vez tenía que suceder, pero lo hizo de una manera gris.

La segunda plaza seguirá en poder de los gaditanos, aunque no se presentaba una jornada propicia para los intereses cadistas tras la remontada del líder Huesca (al que no se podrá dar caza todavía) y las victorias de Oviedo y Lugo, equipos estos últimos que vienen apretando y en próximas fechas visitarán el Ramón de Carranza.

Cervera, que no se casa con nadie y dejó en tierras gaditanas al excéntrico Barral, apostó por el once esperado. Sólo hubo un cambio en relación a la cita ante el Córdoba CF: Carrillo (que esta vez no estuvo atinado) entraba en lugar del lesionado Dani Romera. Una vez acabada la Copa, las rotaciones llegaron a su fin. Al menos por ahora.

Nada estaba pasando en un choque lleno de imprecisiones hasta que un error defensivo de bulto desniveló la balanza. Cifuentes, héroe del cadismo durante toda la temporada y especialmente en las últimas citas, no se entendía con Mikel Villanueva y se armaba el Belén. Descoordinación absoluta entre ambos, error de bulto y gol de Mateo García. Recién incorporado en el mercado invernal, el argentino entraba en el once y se estrenaba a las primeras de cambio al aprovechar la falta de entendimiento entre el guardameta manchego y el central venezolano. Un balón largo se quedaba entre el portero y el zaguero del Cádiz CF, ninguno atinaba a despejar y un intuitivo Mateo García lo aprovechaba para marcar a puerta vacía el 1-0.

El tanto dejaba noqueado al equipo de Cervera ante un Alcorcón que marcaba la pauta del encuentro. Los alfareros dominaban frente a un Cádiz CF aturdido y lo intentaban con disparos desde media distancia que no terminaban de inquietar.

Tan errático comenzó el conjunto cadista que hasta el minuto 24 no apareció por las inmediaciones de Casto. Fue por medio de Abdullah, que probó fortuna con un chut que se marchó a la izquierda del portero extremeño del Alcorcón.

Luego, cuando el local Toribio ya había dejado su sitio a Borja Domínguez por lesión, fue Álex el encargado de avisar a Casto. Pero poco más. El Cádiz CF no estaba fino, el aviso de Cervera en las últimas semanas se hacía cada vez más perceptible. Rara vez falla el míster en sus previsiones.

En los últimos minutos, cuando Salvi aparecía en una de sus escasas internadas, el Alcorcón retomaba de nuevo sus ataques sobre la meta gaditana con Jonathan Pereira como adalid. Primero salvó Cifuentes al Cádiz CF tras un contraataque rápido de los madrileños en el que el atacante vigués buscó el 2-0 después de un primer rechace de la zaga. El portero sí fue en esta ocasión el de siempre para evitar el 2-0. Pero no quedó ahí el asunto pues Cifuentes, que alternó luces y sombras, salió mal en el balón aéreo posterior y tuvo que ser Álex bajo palos el que evitara un nuevo mazazo.

Para finalizar el primer periodo, Jonathan Pereira se quedaba cerca de recoger un pase de Dorca y, a continuación, remataba lejos de los tres palos un balón al recoger una asistencia de Álvaro Peña. Así se llegaba al descanso de un encuentro en el que el Alcorcón ganaba las segundas jugadas y apretaba a la contra ante un Cádiz CF blando atrás, que vagaba sin rumbo y no encontraba el poder de sus alas.

Aitor mete una marcha más ante diez

Cervera intentó reaccionar en el intermedio moviendo ficha. Eugeni relevaba a Abdullah, se colocaba como enganche con los de arriba y dejaba a Álex junto a Garrido. Sin embargo, el arranque del segundo periodo fue igual de alarmante que el final del primero. Álvaro Peña y Errasti avisaban, mientras que Varón Aceitón perdonaba al Cádiz CF al no señalar un penalti de Kecojevic sobre Jonathan Pereira cuando el gallego encaraba a Cifuentes, previo pase en profundidad de Dorca.

Y en esas aprovechó Cervera para buscar otra vuelta de tuerca en el 53′. El canterano y debutante Seth entraba por Alvarito, desorientado en Santo Domingo después de una semana maltratado por la gripe.

Mientras, las bandas seguían siendo amarillas, pero amarillas del sur de Madrid. Álvaro Peña avisaba con un centro con mucha rosca que ponía en aprietos al meta cadista. Tan alfareras eran las alas que Cervera terminaba de cambiar las suyas dando entrada a Aitor por Salvi. El onubense no dudaba en intentarlo nada más salir al terreno de juego.

Y fue entonces cuando apareció un rayo de luz en el cadismo. Seth completó el trabajo que había iniciado Carrillo en el primer tiempo y Varón Aceitón expulsaba por doble tarjeta amarilla al central Hugo Álvarez en el 72′. La respuesta de Julio Velázquez era contundente: había que mantener la renta. Jonathan Pereira dejaba su lugar al central Pablo Vázquez, otro de los fichajes de invierno del Alcorcón. Además, Dorca se marchaba para que Álvaro Giménez pusiera un poco de rapidez en el ataque madrileño.

No quedaba otra. El Cádiz CF se marchaba en busca del empate y Aitor cogía esos galones que otras veces le han faltado esta temporada. En un centro-chut del onubense era Casto el que sacaba la mano para mandar el cuero a córner. Luego era Eugeni el que lo intentaba a balón parado. Así hasta que el extremo de Gibraleón insistía con los últimos intentos. El empate no llegaba.

En Alcorcón no fue el día del Cádiz CF. Una de las peores caras del equipo cadista esta temporada tuvo lugar en Santo Domingo. Un pequeño borrón que, por ahora, no empaña una gran obra de arte.