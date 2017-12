¿Por qué Abdullah celebra muchos goles al margen de sus compañeros?

A. C. / A. V.,

Por A. C. / A. V., 10:00 h.

Con ambición en Liga e ilusión en la Copa. Así encara el Cádiz el próximo año y el propio Abdullah se descuelga con una frase que une presente y quizás futuro. «Somos futbolistas de Segunda que podemos jugar en Primera». El triunfo en el Villamarín dio alas a este chico al que le gusta celebrar los goles solo, sin más compañía que la grada.

–Fue uno de los héroes del pase copero en el Villamarín. Y se le vio de lujo. Intentos de tirar caños, autopases… ¿Cómo se sintió en un estadio de Primera?

–El partido de la Copa del Rey en el Benito Villamarín era una gran prueba para demostrar que estás capacitado para jugar en ese estadio y ante un equipo que esta temporada le ha ganado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Estaba muy ilusionado y me salieron bastante bien las cosas. A mí y al Cádiz CF. Somos jugadores de Segunda que podemos jugar en Primera.

–¿Hay opciones contra el Sevilla?

–Tenemos opciones ante el Sevilla FC. Podemos ganar o perder pero daremos la cara en esta eliminatoria y no lo pondremos fácil.

–¿De qué equipo es y con qué jugadores se queda?

–Mi equipo siempre fue el Olympique de Marsella y mi ídolo Didier Drogba. Metió muchos goles allí y luego lo seguía en el Chelsea. En mi demarcación me quedo con jugadores como Sergio Busquets o Andrés Iniesta.

–¿Cómo es un vestuario en Francia? ¿Hay diferencias con uno de aqui?

–En Francia saludas a todos, uno a uno. Aquí hay menos protocolo y eso es mejor. La música y el ambiente es similar.

–¿Quién es su mejor amigo en el vestuario?

–Mi mejor amigo es Papa Sankaré porque llegamos al mismo tiempo, hablamos el mismo idioma… Espero que vuelva pronto y pienso que le queda poco para volver, así que espero que así sea. También me llevo bien con Nico, hice buenas migas con Eddy Silvestre y Luis Ruiz del año pasado.

–La ultima, también sobre su personalidad. Hay goles del equipo que celebra solo. ¿Por qué?

– Celebro los goles solo algunas veces porque es mi forma de ser. Me gusta sentir la alegría de la grada desde una posición privilegiada y sintiendo lo mismo que sienten ellos. No sé, a veces lo celebro así porque así me sale.