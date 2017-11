Alvarito y Salvi, centrados en el Cádiz CF: «No pensamos que alguien venga a pagar la cláusula»

Pieza fundamental del Cádiz CF, Álvaro García reconoce que aunque no está aún en su mejor momento físico, cada vez se encuentra mejor. El jugador, autocrítico, recuerda que “todavía me falta un poquito para sentirme como el año pasado, pero con los partidos me voy sintiendo un poco mejor y eso es lo que vale. Me siento feliz después del trabajo que nos ha costado volver a ganar, y hacerlo en tres partidos seguidos, con nuestro estilo, como sabemos hacer, pues me siento muy feliz”.

“Está claro que no me siento como el año pasado. Me falta un poco más de confianza, todavía no me veo como el año pasado. Los rivales saben que el Cádiz juega por banda y lo intentan parar”. Y, cuando eso ocurre, la presencia de Álex Fernández en la media punta también da otras opciones para sorprender al contrario. “Con Álex en el centro hemos ganado tener más alternativas. Es muy trabajador, corre mucho en el campo y cuando le das el balón tiene criterio”.

El de Utrera destaca la reacción de un Cádiz CF que vuelve a mirar arriba. “Hemos tenido muchas lesiones a principios de temporada, como el año pasado. Al principio cuesta coger el ritmo, han llegado jugadores nuevos, y cuando todos hemos cogido las ideas del míster hemos ido a mejor”.

El domingo el equipo hizo un gran partido en El Molinón y tanto la victoria, como el juego dan una imagen de lo que este Cádiz puede llegar a hacer. “Influye el rival. Fue el Sporting, que viene de Primera, en su campo donde no había perdido, y que nos vayamos 0-3 después de que no nos crearan peligro. Haciendo nuestro juego, como nos sentimos bien”.

El sábado visita Carranza otro rival importante. “El Valladolid es un equipo que tiene que estar arriba. Es un histórico, con un gran goleador y nos va a poner difíciles las cosas”.

«Asumo la responsabilidad de ser importante»

Y si Álvaro García es fundamental en la banda izquierda, qué decir de Salvi en la derecha. “Está en un momento de forma que se va tan fácil de los rivales que da gusto. Está teniendo la suerte de dar goles y eso es bueno para el equipo”.

De la misma manera, en el centro del campo José Mari es uno de los responsables de la mejora del juego. “Es un líder dentro y fuera del vestuario. Es una pieza muy importante tanto para el míster como para nosotros. Ayuda mucho, siempre está dando consejos y es un tío que siempre suma”.

Cuestionado por una hipotética salida de en el mercado invernal, Alvarito se centra en el Cádiz CF. “Ni Salvi ni yo pensamos en que venga un equipo y ponga el dinero. Estamos pendientes de entrenar y de pensar en el siguiente partido. El míster me ha dado la confianza de ser un jugador importante y lo bueno es asumirlo, llevarlo adelante y ser consciente de que no puedes bajar el pistón. Ojalá siempre me den esa responsabilidad, es bonito”.

También recordaba lo ocurrido este verano. “No tuve dudas porque la idea era clara. Si no llegaba la cláusula no me movía y eso lo tenía claro desde principio de verano. Si había que renovar no tenía problemas porque estoy cómodo aquí. Estoy feliz, me siento en casa, mi novia vive aquí y es un cúmulo de cosas que hacen que esté bien en Cádiz”.