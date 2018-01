Los jugadores del Cádiz CF, uno a uno: Se vieron superados

Once del Cádiz CF ante el Sevilla FC en el Ramón de Carranza.

Álvaro Cervera, como venía haciendo durante toda la Copa del Rey, volvió a sacar ante el Sevilla un equipo plagado de suplentes. Pero esta vez el plano no le funcionó. El Cádiz CF se vio claramente superado en la primera mitad por un Sevilla muy superior. Los goles llegaron tras dos errores de los laterales. Los centrocampistas no podían como una pareja de superior categoría (N’Zonzi-Banega) y los delanteros apenas si entraban en contacto con la pelota. En la segunda parte, la cosa cambió. La entrada de Salvi y Álvaro le dio otro aire al equipo, aunque el resultado no se movió.