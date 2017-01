El doloroso castigo de Carolina Marín a los que pierden en el entrenamiento

Carolina Marín compartió por redes sociales una costumbre que se practica en los entrenamientos de bádminton. Los jugadores que pierdan en los partidos de dicho entrenamiento se atienen a las consecuencias de recibir un golpe de los ganadores desde poca distancia.

La calidad de Carolina Marín y la velocidad a la que puede golpear el volante es, sin duda, un duro castigo para el que reciba el golpe.

Esto es lo que ocurre cuando pierdes en un entrenamiento 😜😂 That's what happens when you lose during the training 🏸😈 @Hyd_Hunters#GoHunterspic.twitter.com/a0wSKHDqWX