Al igual que nosotros podemos recordar eventos del pasado, incluso cuando no les dimos ninguna importancia particular en el momento en que ocurrieron, los perros también parecen disponer de una memoria episódica y pueden recordar complejas acciones hechas por una persona en un intervalo concreto de tiempo. «Desde un punto de vista evolutivo amplio, esto implica que la memoria episódica no se desarrolló sólo en los primates, sino que es una habilidad más extendida en el reino animal», dicen los investigadores húngaros que llevaron a cabo el experimento. Y advierten a todos los dueños de perros: sus mascotas les prestan atención y se acuerdan de lo que hacen.

Más información: Tu perro se acuerda de lo que hiciste