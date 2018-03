SEMANA SANTA CÁDIZ 2018 Las redes sociales le juegan una mala pasada a Cavada La alcaldesa de San Fernando retuitea un comentario que se burla de la Semana Santa

CARLOS CHERBUY

Es lo que tienen las redes sociales, que a veces juegan malas pasadas. Así le ha ocurrido a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, al retuitear un comentario de @ragnarelsalvaje en el que se ríe de la Pasión de Cristo aludiendo a una borrachera y los apóstoles metiendo a Jesús en la cueva para pasarla. En concreto dice -Madre mía vaya borrachera que lleva Jesús / -¿Y si lo metemos en la cueva y cuando se levante decimos que ha resucitado? / -Eso no lo va a creer nadie / ¿Qué no? Te acuerdas de María y la Paloma / -JAJAJAJAJA es verdad a la cueva con él.

Un comentario que la regidora compartió con sus seguidores en twitter y que rápidamente tuvo que borrar y pedir disculpas. «Parece que de forma errónea he retuiteado un mensaje que me han enviado, ni mucho menos comparto el contenido ni por tanto se me ocurre darle difusión. Mis disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos. Las NNTT a veces juegan malas pasadas».

Páginas con gran arraigo y sentir cofrade de San Fernando como Islapasión, que es muy seguida en estas fechas por su cobertura a la Semana Santa, se han hecho de manera inmediata eco de la publicación, lo que ha servido de altavoz a un fallo que de manera inmediata corrigió la primera edil de La Isla, aunque muchos cofrades se han sentido ofendidos por este comentario.