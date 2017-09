Veterinarios decidirá si toma medidas contra la perrera cuando el fallo sea firme

El Colegio de Veterinarios de Cádiz decidirá si toma medidas o no contra la perrera de Puerto Real El Refugio una vez que el Juzgado de lo Penal número 4 ha absuelto a sus responsables de un delito de maltrato animal, sea firme.

Así lo ha manifestado a este periódico su presidente Federico Vilaplana quien prefiere aguardar a que se agote todo el proceso judicial ya que contra el fallo cabe todavía recurso ante la Audiencia Provincial.

Una vez que la sentencia sea definitiva, el Colegio, a través de su consejo deontológico, estimará si sancionan a los responsables de la perrera de manera administrativa. En el fallo el juez indica que se dirija testimonio a este organismo para que actúe si lo considera oportuno.

Indignación de Prodean

Por otro lado, la protectora Prodean Bahía de Cádiz lamentaba ayer la absolución de tres de los cuatro acusados (uno de ellos está en busca y captura). Según manifiestan en un comunicado creen que la decisión judicial ha sido «injusta hacía los más de 500 animales sacrificados de forma cruel y dolorosa». También la ven «decepcionante», ya que en su opinión, «permite, tolera y justifica la matanza de animales con Mioflex tal como ha quedado demostrado en el juicio».

Prodean cree además que es «inaceptable porque nadie puede dar por normal el sufrimiento y la agonía que han pasado estos animales por mucha ley que lo ampare» y «absurda por reconocer gran parte de los hechos y luego no tenerlos en cuenta».

La protectora basa su comunicado en las conclusiones finales que hizo la fiscal del caso y lamenta que no se hayan tenido en cuenta. Según entienden es un «despropósito» que no se considere maltrato «por entender que no actuaron con ensañamiento».

Como se recordará, el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz ha absuelto a los acusados. El juicio que se celebró entre noviembre y enero sentó en el banquillo al dueño, la directora del centro y a un veterinario. Para ellos las acusaciones pedían un año, y año y medio de prisión porque, según los denunciantes –una pareja italiana y la asociación El Refugio–, en esas instalaciones se practicaron eutanasias a cientos de perros y gatos con ‘Mioflex’, un fuerte paralizante muscular que les provocaba una muerte «cruel y dolorosa». Como se recordará, a raíz de esta denuncia, la residencia de animales «Asociación para la protección de los animales El Refugio S.L.», ubicada en Puerto Real, fue el primer establecimiento de este tipo cerrado en el país por el Seprona por supuesto maltrato animal.

En la sentencia el juez no cree que pueda aplicarles el artículo vigente sobre maltrato animal en la fecha de los hechos (de junio de 2006 a septiembre de 2007), ya que exige dos requisitos: que el resultado de la muerte sea injustificado y que hubiera ensañamiento. «No buscaban de manera directa el aumento del sufrimiento de las víctimas», afirma y añade: «no queda probado ni por asomo que la finalidad principal fuera el provocarles de forma consciente, querida y buscada unos padecimientos innecesarios e insufribles».