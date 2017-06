¿Sabe cuántos bares hay en su municipio?

La apertura de un bar junto con el desarrollo de las nuevas tecnologías son, hasta ahora, las dos opciones más solicitadas para emprender un nuevo camino en el mundo de la empresa. No hay calle que se preste sin bar. La provincia cuenta con 2.259 locales de copas donde tomar el desayuno, el aperitivo o, simplemente, una copa. Cadiz, de hecho, ocupa el puesto número 18 del ránking nacional en número de bares por cada 1.000 habitantes, es decir, la proporción en la capital es de 2,87 bares por cada 1.000 vecinos. Esta es una de las conclusiones que se extraen del informe anual de Coca-Cola y la Federación Española de Hostelería y Restauración que indica que en España hay 101.397 locales de este tipo. El estudio destaca que León es la capital con más bares por cada 1.000 habitantes al contar con 5,03, seguida de Salamanca y Zamora, mientras que al final de la lista se encuentran Huelva, con 1,68, Guadalajara, con 1,36, y Las Palmas, con 1,18.

Si extrapolamos los datos a la provincia de Cádiz nos encontramos que la localidad serrana de Grazalema, un pueblo de 2.144 habitantes y 12 bares, es el municipio con más bares por cada 1.000 habitantes, es decir, 5,6, seguido de Tarifa, con 4,7, y Conil con 4,4. De este mapa se desprende también que a menor densidad de población mayor concentración de locales.

No podemos negar que el bar es un sitio cómodo y hasta lo consideramos un anexo de nuestra vivienda. De hecho, dueños y camareros son en algunos barrios objeto de confidencias de los propios parroquianos. Nos gusta el bar. Va en nuestros genes. La crisis obligó a recortar el gasto en ocio, pero desde 2015, el consumo interno de las familias ha empezado a gastar otra vez en copas y aperitivos. Tal es así que en España se vuelven a abrir bares, un 3,6% más en 2015 con una previsión de crecimiento de en torno al 1,5% para este año, según los últimos datos ofrecidos por la consultora Nielsen.

BARES POR HABITANTE Cádiz: Un bar por cada 349 habitantes Jerez: Un bar por cada 729 habitantes El Puerto: Un bar por cada 482 habitantes Chiclana: Un bar por cada 513 habitantes Sanlúcar: Un bar por cada 545 habitantes Algeciras: Un bar por cada 1.101 habitantes Puerto Real: Un bar por cada 901 habitantes Villaluenga: Un bar por cada 57 habitantes Zahara de la Sierra: Un bar por cada 158 habitantes Grazalema: Un bar por cada 178 habitantes

El reparto de bares en la provincia es muy claro y más de la mitad de ellos se concentran en cinco puntos. Así, Cádiz, con 341, Jerez, con 292, El Puerto, con 183, Chiclana, con 161, San Fernando, con 146, y Sanlúcar, con 124, lideran los municipios con más locales de hostelería. Todos, salvo Jerez, son municipios costeros.

Se aprecia una tendencia creciente en España a la apertura de locales de restauración organizada, que son ya más de 7.500 los repartidos por toda la geografía nacional. En ello tiene mucho que ver la expansión vía franquicia como fórmula de autoempleo en plena crisis o inversión probada, que ha ayudado a acelerar su presencia por las calles de las ciudades españolas.

Una de las consecuencias de la crisis y cuyo eco aún prevalece es que los españoles salimos menos de noche. Y es que el ocio nocturno fue uno de los segmentos más castigados en los últimos años, tanto como que el gasto mensual en copas descendió de los 95 euros en 2009 a los 67 euros en 2015. Ahora, vuelve a remontar.

Con esta tendencia, no es de extrañar por tanto que en el último año y medio los españoles tengan a su alcance un millar menos de locales a escoger para disfrutar con su pareja y amigos cuando el sol ya ha caído. Llama la atención que localidades como Algeciras y Los Barrios ocupen los últimos puestos en cuanto a número de bares por cada 1.000 habitantes. Así, Algeciras y Los Barrios tienen el 0,9, en la misma línea que localidades pequeñas que Puerto Serrano, Paterna o Alcalá e los Gazules, donde la densidad de los bares es pequeña.

Según el director general de Nielsen Iberia, Gustavo Núñez, «hay dos buenas noticias para la hostelería, que los españoles cuando ven que su bolsillo está algo mejor, enseguida vuelven a salir, y que el turismo que se mueve mucho en la calle está en cifras de record. Sin embargo, hay retos, especialmente para la hostelería tradicional, para el bar de siempre, que debe responder a un consumidor conectado permanentemente, que busca precio y experiencia, se informa previamente en Internet y comparte su impresión después en redes sociales y quiere que le sorprendan. Ya no pide una cerveza o un refresco, pide que le aporten valor y calidad-precio».