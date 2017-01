La Policía busca a un hombre que robó un coche en el Barrio Jarana tras retener en él a su dueña

Jamás iba a imaginarse una joven de Jerez que el hecho de poner a la venta su coche en una portal especializado de segunda mano en internet iba a acabar así: siendo retenida por su supuesto comprador y quedándose además sin el vehículo.

Ocurrió el pasado lunes. La joven de 20 años había puesto un anuncio para vender su Peugeout 206 en una conocida web dedicada a la compraventa on line. Recibió entonces una llamada de un 901. Era un hombre interesándose por el coche. Le pidió que quería verlo y probarlo por lo que quedaron en Jerez. Hasta entonces, todo iba normal. Pero, una vez que llegó a la cita la historia se convirtió en una pesadilla para la joven que, sin duda, tardará en olvidar.

Acudió sola porque su pareja no podía acompañarla. El individuo empezó a ver con detalle el vehículo y a la chica le extrañó que en ningún momento se identificara. Tras ver la chapa y el interior le dijo que quería probarlo para ver cómo iba de motor. La joven accedió y ya con él al volante salieron de Jerez con dirección a Puerto Real a pesar de que ella le había advertido de que no se podían meter en carretera ya que el vehículo no tenía pasada la última ITV. Tras unos minutos, la situación se puso mucho más tensa cuando ella le preguntó que dónde iba y él le mandó callar.

Así, a la altura del Barrio Jarana en Puerto Real, el supuesto comprador se desvió a una gasolinera. Fue entonces cuando gritándole le ordenó que bajara y le echara gasolina al coche. La joven se negó pero, finalmente asustada y con un ataque de nervios, salió del vehículo, momento en el que el individuo, un hombre de unos 40 años, calvo, con gafas y de 1,70 metros de altura, aprovechó para darse a la fuga al volante del 206.

Fuentes policiales ya se encuentran tras la pista del supuesto ladrón para identificarlo y detenerlo si así procediera como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

La Policía advierte que en este tipo de compraventas hay que tener precaución y solicitar siempre alguna identificación al presunto comprador.