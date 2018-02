DÍA DE ANDALUCÍA Paz Padilla: «Voy a defender Cádiz y el andaluz a muerte» La humorista, actriz y presentadora de Salvame ofrece un distendido discurso salpicado de anécdotas tras ser distinguida por el Día de Andalucía

J. M. A. / C. C.

San Fernando 23/02/2018 16:38h Actualizado: 23/02/2018 16:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La multidisciplinar Paz Padilla, humorista, actriz de 'La que se avecina' y presentadora del programa 'Sávame', ha ofrecido un particular discurso tras recibir la distinción de la Junta con motivo del Día de Andalucía. La gaditana ha recogido ese galardón en San Fernando, rodeado de paisanos ilustres como Alonso Núñez 'Rancapino', la jugada de fútbol sala Amelia Romero y el líder asociativo Francisco Mena. Abraham Mateo no ha podido acudir al estar de gira musical en Perú.

Paz Padilla dejaba ver su estilo y su sello en la disertación, uniendo la emoción y la broma. «No sabéis la suerte que tenéis. Sentarse en la plaza Mina a tomarse una cervecita, o alimentar a los patos del Parque Genovés... que ya no hay. Cuando yo me fui a Madrid tuve que hablar como ellos, eso sí, sin quitar el acento. 'Me da un kilo de 'alcociles', que lo voy a hacer con chícharos'». Pocos la entendían.

La Paz Padilla más guerrillera

Como bien decía Padilla, «he aprendido a vivir fuera de Cádiz, pero no quiere decir que no me duela. Cuando he recibido este premio de Mi Andalucía, de mi Cádiz... sólo puedo decir que muchas gracias por pensar en mí. Voy a defender a Cádiz y el sobre todo el andaluz a muerte. Que por ser andaluzas no quitemos el acento».

La humorista ya ha defendido el acento andaluz en más de una ocasión, como en aquella bronca inolvidable con Mila Ximénez.