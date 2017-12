C. C.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2017 Lotería de Navidad: No hay quinto malo para la provincia de Cádiz Entre San Fernando, Chiclana, El Puerto, Villamartín, Algodonales, Los Barrios y San Roque se reparten 168.000 euros de diferentes quintos premios

Los grandes premios del sorteo de Lotería de Navidad se fueron para la capital y la provincia se tuvo que conformar con diferentes quintos premios que han repartido en las localidades de San Fernando Chiclana, El Puerto, Villamartín, Algodonales, Los Barrios y San Roque un total de 168.000 euros.

La mayoría de ellos provenientes de máquina, por lo que era difícil identificar si finalmente se quedaron en el barrio o si por el contrario la alegría se fue para otro barrio o ciudad realmente. Lo que sí quedó fue la ilusión de las administraciones por haber sumado al menos un quinto a la lista de premios que acumulan o por haber sido el primero que dan en la Navidad, lo que hace que el momento sea más especial.

Pronto se vio la provincia envuelta en alegría ya que el primero de los premios, un quinto tocaba de soslayo a Chiclana y a El Puerto. Dos décimos del número 58.808 habían sido comprados por máquina, uno en la administración de la calle Valdés de El Puerto de Santa María y el otro en el Centro Comercial Eroski, situado en la carretera N-340. Así las cosas, el 58.808 ha dejado 12.000 euros en la provincia gaditana. El número era muy repartido por todo el territorio nacional y, en lo que respecta a Andalucía, se vendió también en Granada, Almería y Sevilla.

La racha sigue en Chiclana

En el caso de Chiclana, Antonio Fedriani que lleva la Administración, se ha acostumbrado a repartir premios por estas fechas y lleva una gran racha. En 2012 entregaba el premio Gordo de la Lotería de Navidad, y desde 2014 no ha parado de repartir suerte. El pasado año dio un cuarto y esta vez le ha tocado repartir un quinto. Antonio se alegraba muchísimo. «Es un placer enorme seguir dando premios. No me podía imaginar que siguiera la racha», señala en su administración.

Allí tenía ya colocado el papel que acreditaba el quinto premio, mientras que en el resto del local estaban los otros premios que ha conseguido dar en Navidad en los últimos años. La Administración parece estar abonada a la suerte para Navidad. «La verdad que está muy bien. A ver si conseguimos seguir con la racha y volvemos a repartir un gran premio por estas fechas», señalaba un Antonio que seguía el sorteo con la esperanza de que fuera el primero pero no el último premio que repartiera. Era optimista, pero finalmente no pudo ser y Chiclana se quedó con ese único premio en el Sorteo de la Lotería Nacional.

Y un número de los que se denominan bajo, aunque en la calle son más conocidos como ‘feo’, fue el que finalmente más alegría trajo a la provincia. En concreto a Villamartín, que vendió dos billetes enteros del 580. Fue el sexto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, por lo que dejó en total en la localidad gaditana 120.000 euros. Y es curioso porque en la misma calle se repartieron otros 6.000 euros pero en otra localidad en Algodonales, y es que las administraciones donde ha tocado este quinto premio (que también era muy repartido) están en la calle Feria en ambos municipios. En total 126.000 euros los que dejaba en la provincia este 580.

Pero todavía quedaba otro quinto premio para Cádiz, que finalmente ha conseguido un buen pellizco del Sorteo Extraordinario de Navidad. El número 22.253 repartió la suerte en Cádiz capital, San Fernando, San Roque y Los Barrios, donde se vendieron cinco décimos que arrojan un total de 30.000 euros en premios.

En la Calle Real de San Fernando

Concretamente, uno de los décimos ha sido vendido en Avenida Cayetano de Toro la capital gaditana, mientras que otros dos fueron en la Avenida de Al-Andalus y en la Calle Real, ambas situadas en la localidad de San Fernando. Con mucha ilusión se vivió en la pequeña administración de Al Andalus, donde por primera vez se repartía un premio de Navidad. Era por máquina y no se sabía nada del agraciado, pero en el barrio se vivió un ambiente festivo ya que todo el que pasaba mostraba la alegría porque se hubiera dado un premio en este local.

Lo regenta Esther Fernández, que a pesar de haber repartido varios premios en otros sorteos de mayor cuantía, aseguraba que éste se vive «con otra emoción y eso se ve en la gente que viene y te felicita, te llama y muestran su alegría porque haya tocado aquí». Por otra parte, Pilar Zambrano es la que está al frente de la Administración de la calle Real. Ellos sí tienen experiencia en dar premios en la Navidad, pero afirmaban que hacía tiempo que no daban uno. «Da mucha alegría, mucha. Aunque ha sido por máquina y no sabemos cuántos ha sido, pero bueno, está muy bien». Finalmente era solo un décimo, es decir unos 6.000 euros.

Por otro lado, los restantes decimos han sido adquiridos en el Centro Comercial Carrefour de Los Barrios y en la estación férrea de Pueblo Nuevo de Guadiaro, pedanía correspondiente al municipio de San Roque. En total tres quintos que ha repartido la ilusión y alegría por diferentes barrios de la provincia, dejándose sentir más en Villamartín.