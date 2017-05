Las Juventudes Socialistas protagonizan las primeras disputas por el liderazgo

Las primeras discrpancias surgidas para elegir a los delegados gaditanos que asistirán al Congreso Federal del partido el 17 de junio en Madrid han surgido, precisamente, en el seno de las Junvetudes Socialistas (JS) de Cádiz, donde se llevó a cabo el proceso de elección el pasado lunes y acabó con una fuerte disputa. Los representantes de la corriente ‘Jovenes con Pedro Sánchez’ han anunciado que impugnarán el resultado, ya que no están de acuerdo con las formas empleadas por el sercetario general de las JS, Pacote Pizarro, para la confección de la lista de delegados al Comité Federal.

La corriente de Pedro Sánchez, que nació el pasado abril, pidió el reparto de la lista en función del resultado provincial de las primarias. No hubo acuerdo para lograr unidad en una sola candidatura y se presentaron a la votación dos opciones. El problema radica en que los seguidores de Pedro Sánchez no comparten las tesis del secretario de Juventudes Socialistas a la hora de aprobar el listado con los delegados.

La discrepancias han llevado al secretario de las Juventudes Socialistas de Cádiz a emitir un comunicado. El resultado de la votación, según el escrito de Pacote Pizarro, fue claro, ya que la lista avalada por la dirección de las Juventudes Socialistas de Cádiz recibió el respaldo del 91%, mientras que la segunda, la opción de los ‘sanchistas’, solo obtuvo el 9%. Según Pizatrro, los estatutos señalan que deberá distribuirse el número de delegados de forma proporcional al resultado de las listas cuando, al menos, se alcance el 20% de los votos.

Previamente a este Congreso Extraordinario, las agrupaciones locales de las JSA Cádiz realizaron sus asambleas en las que eligieron a los representantes que participaron en el Congreso del lunes.

Fallos en la asamblea de Cádiz

El acta de la Asamblea de las JSA Cádiz Municipal no recogía dos de los requisitos indispensables para ser válida, no era paritaria y no incluía al menos el 1/3 de suplentes (tal y como indican los estatutos y reglamentos).

Cabe recordar que las Juventudes Socialistas de Cádiz, dice Pacote Pizarro, «es una organización autónoma y que en los procesos internos del PSOE de Cádiz participa a través de las decisiones que legítimamente se toman en el Congreso de las Juventudes Socialistas de Cádiz, no siendo extrapolable el resultado obtenido en las primarias a las decisiones que se toman en el Congreso de las Juventudes Socialistas de Cádiz. Aquellos compañeros que entiendan que el proceso no cumple los requisitos establecidos en nuestra normativa tienen el derecho de recurrir dichas decisiones a los órganos competentes».

El secretario de las Juventudes Socialistas de Cádiz aclara que «durante los más de cuatro años que llevo como secretario general de esta organización no he condicionado el apoyo de las Juventudes a ningún posicionamiento personal poniendo los recursos de las JSA Cádiz a disposición de todas las candidaturas y evitando cualquier conflicto entre compañeros».