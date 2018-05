TURISMO Los hosteleros de Cádiz, «realmente preocupados por el estado de las playas» El presidente de la patronal provincial, Antonio de María, advierte: «Una costa sin arena deja mucho que desear»

Más allá de los rifirrafes políticos de turno, los empresarios de la costa de Cádiz, que están viendo que se les echa la temporada alta encima con algunas playas devastadas por los temporales, van al grano. Quieren saber si ya hay un lugar de donde extraer la arena que se llevaron las tormentas y si las admnistraciones implicadas están haciendo algo más que enfrentarse públicamente.

El presidente de la patronal hostelera provincial Horeca y representante de hosteleros en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Antonio de María, advierte de que «una costa sin playas deja mucho que desear para el turismo». No entra en guerras políticas, los empresarios no suelen hacerlo, y solo lanza una pregunta basada en su experiencia tras decenios en el sector, sufriendo tormentas de todo tipo: «¿Por qué no sacan la arena del fondo de cada playa, adonde esta ha ido a parar, como se ha hecho siempre? ¿Cuál es el problema?».

Este planteamiento sencillo y evidente no parece estar sobre la mesa ni de la Demarcación estatal de Costas en Cádiz ni de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, puesto que ninguna de ambas administraciones la ha propuesto por ahora.

«Mientras van pasando las semanas, vamos viendo cómo no se hace nada. También hay que aclara que en Cádiz habrá muchas playas en buen estado porque nuestro litoral es enorme y de muy buena calidad pero observamos con preocupación que donde más falta hace no se está haciendo nada», concreta Antonio de María. «Estamos seriamente preocupados», concluye el representante de la patronal, a la salida de una reunión en la Confederación de Empresarios de Cádiz, en la que también se ha tratado este tema.

Guerra política

En el nivel político, el último actor en intervenir en la guerra por la regeneración de las playas tras los temporales de este invierno en Cádiz ha sido el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, quien ha tildado de «deslealtad» al Estado y ha negado que la Junta de Andalucía sea la «culpable» de que no se haya avanzado en la regeneración de las playas andaluzas.

Fiscal ha recordado que esa competencia es exclusiva del Estado y defendió que la Administración andaluza está realizando inversiones en los elementos que son de su titularidad. Y añade que que «a estas alturas es evidente» que el Estado planteó obtener arenas en el Placer de San Jacinto «a sabiendas de que no se podía para poder echar la culpa a la Junta, dado que nunca tuvieron intención de llevar a cabo una actuación que recuperara verdaderamente las playas».

Nada que ver con la versión del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, quien anunció en el mes de mayo en Cádiz «el compromiso firme» del Ejecutivo con la regeneración de las playas afectadas por los temporales de este invierno. Traía bajo el brazo un presupuesto nunca visto, acorde a la magnitud de los temporales que ha sufrido esta costa gaditana de nada menos que 20 millones de euros, el grueso del total destinado para toda Andalucía. Nunca antes se había anunciado una inversión así.

Según anunciaba el delegado del Gobierno había tiempo de llegar con las playas en perfecto estado para la temporada alta turística, algo que preocupa al sector y ya ha calado en la política tras años de lucha de patronales y trabajadores. Si Cádiz tiene sus principales atractivos turísticos, la economía y el empleo crecen. Hasta ahí todos de acuerdo.

La batalla de las arenas

Pero faltaba por apuntar de dónde se sacarían las arenas para la regeneración de la costa, algo que siempre genera suspicacias entre Medio Ambiente y el resto de administraciones, puesto que el fonod marino forma parte de un ecosistema que dicha consejería tiene el deber de proteger. Para colmo, ésta administración y la central son de diferente signo político, algo que tampoco favorece el encontar un lugar común.

Cuando Costas, dependiente del Gobierno central, anunció el pasado 16 de mayo que la mayor parte de las arenas serían extraídas del Placer de San Jacinto, un lugar estretégico para la regeneración de la chirla, el langostino y la acedía, además de la Flecha de El Rompido (Huelva), en un paraje protegido mediambientalmente; encendieron la mecha de la batalla política. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta puso el grito en el cielo.

Entraron directamente en el rifirrafe con un comunicado los presidentes de ambas diputaciones afectadas, los dos socialistas; Irene García en Cádiz e Ignacio Caraballo en Hueva. Acusaron al Gobierno de enfrentar al sector pesquero con el turístico y saltaron todas las alarmas. El delegado del Gobierno en Andalucía, el gaditano Antonio Sanz, respondió a las críticas pidiendo propuestas de lugares concretos, «que sean viables para llegar a tiempo para el verano».

Apunta Sanz que el Consejo de Ministros «tomó la iniciativa buscando la forma de encontrar soluciones», pero «lamentablemente no hemos encontrado la respuesta adecuada por parte de la Junta de Andalucía».

Y aseguraba que «dentro de los puntos que nos han planteado, el Gobierno tiene el compromiso de hacer lo mejor posible la regeneración de las playas porque no es un problema de voluntad, ni económico, sino de puntos de extracción».

El propio Sanz reconocía que les hubiera gustado tener otros puntos de extracción, pero hay que conseguir la mayor cantidad posible de arena a tiempo». La Junta propuso otros puntos de extracción, pero estos se encuentran «más lejos y son ofrecen arena de peor calidad», pero «el compromiso es firme y cumpliremos», añadía Sanz.