CAMPAÑA RENTA 2017 Hacienda llega con la primavera Más de 450.000 gaditanos están llamados a rendir cuentas en la campaña de IRPF 2017, que arranca este miércoles La Agencia Tributaria devolvió 234 millones en el ejercicio de 2016 a 333.225 contribuyentes de la provincia

JAVIER RODRÍGUEZ

Hacienda llama a la puerta en primavera. Más de 450.000 gaditanos tendrán que rendir cuentas al fisco a través de la declaración de la renta. La nueva campaña del IRPF, correspondiente al ejercicio de 2017, se estrena este miércoles y presenta varias novedades. Se trata de la campaña más informatizada de los últimos tiempos, ya que, a través de una APP o aplicación móvil se puede descargar el borrador y proceder a su confirmación.

La Agencia Tributaria presentó este nuevo dispositivo a mediados de marzo y permitirá, a partir de este miércoles, presentar la Renta 2017 «en un solo clic» de aquellas declaraciones más sencillas. También será una potente herramienta de asistencia para el resto de declarantes, al facilitar la obtención del número de referencia, la visualización de los datos fiscales y la recepción de mensajes con información de interés como el momento de la emisión de su devolución.

Se estima que, potencialmente, la nueva APP podrá ser descargada en más de 44 millones de teléfonos móviles, permitiendo a los contribuyentes acceder a los servicios de la Agencia Tributaria desde cualquier ubicación y en cualquier momento, con lo que se simplifica a los ciudadanos la gestión de sus trámites más frecuentes. No obstante, los técnicos de Hacienda, agrupados en el sindicato Gestha, advierten de que la aplicación móvil es buena, pero tiene un carácter muy genérico, es decir, hay deducciones que no contempla si el contribuyente en cuestión no ha advertido de ellas. Recomiendan, por tanto, que se compruebe el borrador y, en caso de que haya sospecha de alguna deducción, se derive a la opción tradicional para modificaciones.

Una vez descargada la aplicación, para acceder a los servicios personalizados, el contribuyente deberá identificarse mediante el número de referencia, que se podrá obtener por tres vías: con la casilla 450 de la declaración del año anterior, el NIF y su fecha de validez; o bien mediante ‘Clave PIN’ o certificado electrónico. A continuación, le aparecerá el número de referencia –que quedará almacenado en la aplicación para usos posteriores– y podrá aceptar la recepción de mensajes ‘push’ en la APP.

El número de contribuyentes gaditanos que sumó la campaña de 2016, la última, ascendió a 456.151 personas, entre las oficinas de Cádiz y Jerez que canalizan las declaraciones de toda la provincia. Se trata de un 2,8% más de declarantes con respecto al ejercicio de 2015. La Agencia Tributaria dio por concluida la campaña de 2016 el pasado 2 de enero y entre los datos más significativos relacionados con Cádiz destacan que el 73% de las declaraciones presentadas salieron a devolver.

La Agencia Tributaria devolvió 234 millones de euros con cargo al IRPF de 2016. No obstante, cabe señalar que de las 343.491 declaraciones que se presentaron con derecho a devolución, los inspectores de Hacienda tumbaron 10.226, cuya revisión y comprobación permitió corregir anomalías en los expedientes.

Inspección contra el fraude

Cabe recordar que la Inspección Tributaria logró recuperar durante 2017 unos 214 millones de euros de la economía sumergida de Cádiz. LA VOZ adelantó el pasado diciembre que el dinero oculto aflorado en la provincia correspondía a irregularidades en el IRPF, liquidaciones de IVA, Impuesto de Sociedades y impuestos Especiales, además de las actuaciones de Aduana. En el conjunto de Andalucía salieron a flote 1.537 millones de euros.

La campaña de la Renta 2017 ha dado un paso más y sigue mirando hacia el terreno digital, como ya hicieran en años anteriores desde la Agencia Tributaria, en un momento en el que la vía digital es la principal herramienta para presentar declaraciones. El año pasado, según los datos facilitados por Hacienda, el 88% del total de declaraciones se presentaron por Internet. Esto llevó a que 17.355.000 de declaraciones se presentasen por medios digitales en el conjunto del país. Una cifra que ha ido aumentando año tras año. Para hacernos una idea de lo que se ha incrementado, basta con ver que en la declaración de la renta de 2010 (que se tramitó en 2011) el porcentaje presentado 'online' fue del 49%.

Del programa Padre a Renta Web

Actualmente, para presentar la declaración 'online' está habilitado el programa Renta Web (que sustituyó al Programa Padre). ¿Cómo se utiliza? Desde un ordenador o dispositivo móvil se puede entrar a la página de la Agencia Tributaria donde habrá que seleccionar dentro del portal de renta el icono de tramitación de borrador/selección. Para identificarse en este programa hay que hacerlo mediante el certificado electrónico, DNI o el número de referencia. Este número de referencia se podrá recuperar en la propia web. Además de las vías ‘online’, Hacienda mantiene el teléfono de asistencia, el teléfono de renta información y la solicitud de cita previa para atención telefónica y oficinas.

El 73% de las declaraciones presentadas el pasado ejercicio en Cádiz salieron a devolver

En los últimos años además de aumentar la vía 'online', se ha adelantado también la presentación de las declaraciones. El año pasado, por ejemplo, en los dos primeros meses de campaña se presentaron un 43% más de declaraciones que hace seis años y se incrementaron las devoluciones en un 35%.

Para esta campaña, que se prolongará hasta el próximo 2 de julio, Hacienda ha incluido varias novedades. Entre ellas está la posibilidad de confirmar la declaración con el móvil o la 'tablet' descargándose una aplicación que ha estado disponible desde el 15 de marzo.

Este año, además, no habrá envío postal del borrador y Hacienda sólo enviará a los contribuyentes los datos fiscales y referencias. Los diferentes avisos que hace la Agencia Tributaria se recibirán ahora a través de la aplicación móvil.

Los inspectores lograron aflorar el pasado año 214 millones de dinero oculto en la provincia

Desde hoy martes, además, hay un servicio de asistencia telefónica conocido como 'Plan Le Llamamos', en el que los técnicos de Hacienda se pondrán en contacto con el solicitante para resolver la declaración el día y la hora que el contribuyente lo pida, con el fin de reducir las visitas presenciales.

Pero ¿cómo funciona este servicio? La cita para solicitar la llamada se puede realizar a través de la web de la Agencia Tributaria o por teléfono (901 22 33 44-91 553 00 71). Basta con el NIF y el número de referencia. ¿Puede usar este servicio cualquier contribuyente? Está reservado a los que reciban una carta para usar el servicio y aquellos que hayan obtenido en 2017 rendimientos del trabajo inferiores a 65.000 euros, rendimientos del capital mobiliario inferiores a 15.000 euros, rendimientos del capital inmobiliario por un inmueble o contrato y ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de fondos de inversión, entre otros.

Para presentar la declaración del IRPF de manera presencial habrá que esperar al 10 de mayo y el 29 de junio concluirá el plazo para pedir la cita previa. Si el resultado sale a ingresar y se quiere domiciliar el pago, el plazo concluye el 27 de junio.

El año pasado ya desapareció el programa Padre, que fue sustituido por Renta Web, que continúa este año de manera generalizado para todos los contribuyentes, independientemente del tipo de renta (del trabajo, capital o actividades económicas).

Al sistema 'Renta Web' se accede desde la web de la Agencia Tributaria y, en la práctica, es una propuesta de declaración similar el borrador, pero más sencillo y ampliado a todos los contribuyentes, sin problemas ocasionados por las eventuales descargas fallidas que daba el Padre.