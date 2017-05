Funcionarios de las tres prisiones de El Puerto se manifiestan en Subdelegación

Una representación de funcionarios de las tres prisiones de El Puerto se han manifestado este martes ante la sede de la Sudelegación de Cádiz para exigir que se mejoren sus condiciones de trabajo, al tiempo que solicitaron que se extremen las medidas de seguridad para poder desarrollar su labor con mayores garantías, tanto para ellos como para los reclusos.

Según aclararon, la concentración era a título particular y no había sido convocada por sindicatos. Los trabajadores lamentaron que sigan teniendo carencias de elementos tan básicos como los chalecos de protección, que «en la mayoría de los casos son antiguos o no están adaptados».

Además explicaron que las últimas agresiones que han sufrido algunos de sus compañeros por parte de internos «han sido una muestra más del riesgo» que dicen sufrir «a diario». Por ello entienden que es «urgente» que desde Instituciones Penitenciarias se atiendan sus reclamaciones.

Entre ellas, que se convoquen concursos de traslados cada año para que los presos no tengan «exceso de confianza» o puedan sufrir algún tipo de amenazas por parte de los sancionados. También que los funcionarios de prisiones tengan preferencia para escoger destino frente a los interinos. Además lamentan que algunas trabajadoras hayan sido «perjudicadas» tras pedir una excedencia por maternidad.

El colectivo entregó un manifiesto en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz en el que se recogen sus principales reivindicaciones.

Como se recordará en los últimos meses se han producido, según han informado los sindicatos, algunas agresiones de varios reclusos a estos trabajadores. Tras estos incidentes han alertado de la necesidad de dotar de más medios a los funcionarios además de que se les considere de manera legal autoridad como lo son la Policía o la Guardia Civil.