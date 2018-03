SOCIEDAD Diez regalos para celebrar el día del Padre más 'gadita' Ideas para obsequiar a ese hombre tan especial que merece un buen homenaje al estilo de Cádiz Cádiz

L. V.

CÁDIZ 13/03/2018 14:06h Actualizado: 13/03/2018 14:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 19 de marzo está a la vuelta de la esquina y si aún no has pensado qué puede hacer ilusión a tu padre o al padre de tus hijos, aquí tienes unas cuantas sugerencias que te darán ideas seguro (o porque te gusten o porque te inspiren otras mejores). Eso sí, están pensadas para un progenitor gadita y tienen poco recorrido fuera de esta zona. No hace falta que haya nacido en Cádiz Cádiz para ser feliz con uno de estos obsequios, solo sentirse parte de esta ciudad.