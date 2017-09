Critican la «mala gestión» del sector en la pesquería de la sardina

El sector del cerco de la provincia de Cádiz, representado por la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, ha criticado la «mala gestión» del propio sector y la administración en relación a la pesquería de la sardina y el cierre provisional de la pesca de sardina y jurel anunciada el 30 de agosto por el Ministerio de Agricultura.

Esta situación han considerado que «es consecuencia de una mala gestión», tanto del sector «que ha consumido cuota de forma explosiva y excesiva» así como de «la administración, que no evitando este descontrol ha generado este problema». Asimismo, han destacado que «son los dirigentes del sector, y no los barcos que se dedican a pescar, quienes debían haber puesto los mecanismos necesarios para cumplir lo acordado en las mesas de trabajo».

Por otro lado, han señalado que «es evidente que la pesquería de la sardina no está bien, y de eso no se puede culpar a nadie, que el reparto de posibilidades de pesca, cuando el volumen total es escaso, genera competencia y problemas entre puertos». Sin embargo, «son en estos momentos donde el sector debería trabajar todos a una, ser solidarios y sobre todo, aprender a gestionar lo que se tiene de la mejor forma posible y no caer en la tentación de hacer pesca olímpica como ha sucedido».

Con respecto a la pesquería de la sardina, han indicado que ésta «viene sufriendo en los últimos años, y según los informes científicos de ICES, una situación complicada con un descenso importante de la biomasa capturable», lo que ha supuesto «una disminución de las posibilidades de pesca en aguas ibéricas».