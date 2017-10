Cádiz revive el maremoto y sigue sin plan de evacuación ante un previsible tsunami

Primero de noviembre de 1755. Cádiz se despierta con la tranquilidad que ofrecen los días festivos de otoño. Pero pronto la situación cambió dramáticamente y para siempre. Un violento terremoto se siente en la ciudad, con tanta violencia que la cruz que coronaba el campanario de la iglesia de Santo Domingo cayó a plomo contra el suelo. Y, sin embargo, los problemas no acababan sino de empezar. Minutos después llegaba la ola gigantesca.

Como cada año, Cádiz ha querido recordar el trágico suceso y realizar una visita guiada por los lugares clave. Más de una treintena de personas han participado en la ruta guiada que ha comenzado este martes a las 17:00 horas en la entrada del Castillo de San Sebastián y ha recorrido el arrecife hasta la puerta de la Caleta, siguiendo el recorrido por la Avenida Duque de Nájera y calle de la Palma, donde el Hermano Mayor de la cofradía ha explicado milagro del maremoto y la simbología del cuadro de la Virgen de la Palma.

Asimismo se ha realizado una visita al interior de la Iglesia de la Palma, donde se encuentran expuestos el estandarte y el crucifijo que presenciaron la retirada de las aguas. Entre los documentos parroquiales se hallan los escritos de la época en los que se describen los sucesos del 1 de noviembre de 1755.

La gente no sabe exactamente qué sucedió, qué consecuencias tuvo y que, además, se repetirá en un futuro con toda seguridad», explica José Antonio Aparicio, miembro del Instituto Español para la Reducción de los Desastres (IERD), entidad que desde 2015 organiza anualmente unas jornadas informativas sobre la relación de Cádiz con los maremotos. Una relación de punto y seguido porque como insiste Aparicio «es cuestión de ciencia, volverá a producirse un tsunami en las costas de Cádiz... y no estamos en absoluto preparados».

El maremoto que descubrió varios tesoros de Cádiz

Pueden pasar siglos sin que se produzca un maremoto o pueden darse dos casi seguidos. Tal caso, según los estudios de los ‘paleotsunamis’, pudo suceder entre el siglo II y II de nuestra era en el entorno de Baelo Claudia. Pero no hay que remontarse tanto: se sospecha que en 1731, 24 años antes de que llegara la gran ola, se produjo otro pequeño maremoto. O no tan pequeño, porque su fuerza hizo que Cádiz y San Fernando quedaran incomunicados y que sólo se pudiera atravesar el istmo con la marea baja debido a que los sedimentos que separan la Bahía del océano fueron desplazados.

Pero no hay mal que por bien no venga. La fuerza de las olas eliminó los sedimentos que durante siglos se habían acumulado sobre la calzada romana que unía Cádiz y San Fernando como parte de la Via Augusta. Pero como las desgracias nunca vienen solas, la fuerza del mar destrozó el pavimento y sólo dejó los muros sobre los que se levantaba. Como un rayo no cae dos veces sobre el mismo lugar, se decidió reconstruir la calzada aprovechando los muros que sustentaban el recorrido para comunicar ambas ciudades. Eso sí, y con esto acaban los refranes, no hay dos sin tres. La nueva ola que llegó en 1755 destrozó de nuevo la calzada, que ya no recuperaría su trazado original nunca más y cuyos muros son visibles todavía en el entorno de El Chato. «Es asombroso que esta parte de la playa que muestra esta parte de nuestra historia pase prácticamente desapercibida y que nadie repare en lo que hay detrás», explica José Antonio Aparicio, miembro del Instituto Español para la Reducción de los Desastres y uno de los organizadores de las conferencias sobre el maremoto.

Pero este posible maremoto tuvo otras consecuencias, como fue la aparición de numerosos restos romanos en el entorno de Sancti Petri. Entre ellos, numerosas monedas y una coraza romana elaborada en bronce que se expone en el Museo de Cádiz. «Se organizó incluso una expedición para recuperar más piezas en la que participaron buzos con los equipos de la época», detalla Aparicio