Las águilas vuelven a dibujar en el cielo de Cádiz

Aterrizaron el miércoles en Rota para acompañar a sus hermanos de armas en el Centenario de la Aviación Naval. Los once integrantes de la Patrulla Acrobática Águila (un jefe, siete pilotos titulares, dos reservas y un relaciones públicas), todos ellos profesores de la Academia General del Aire, son los encargados de cerrar la demostración aérea que organiza la Armada y que se celebra hoy sábado en Rota, sobre la playa de La Costilla.

«Nos une la aviación, por eso para nostros es un momento único y muy bonito poder participar en este aniversario», afirma la capitán Rosa Mª García-Malea, ‘Águila 2’ o ‘Punto derecho’. Natural de Almería, se siente «muy bien» en la provincia de Cádiz, donde también estuvieron el pasado mes de mayo con motivo del Gran Premio de Moto GP.

Cada vez que pisan el suelo gaditano están «encantados» de hacerlo, declara el teniente coronel José Manuel García Mora, jefe de la Patrulla Águila. «Llevamos dos años seguidos viniendo al Gran Premio y siempre nos alojamos por la zona, así que algunas personas incluso nos conocen por la calle y nos piden hacerse fotos con nosotros», cuenta. Antes, durante seis años estuvieron viniendo a Cádiz para participar en el Festival Aéreo que se suspendió en 2014 y no se ha vuelto a celebrar desde entonces.

Ensayo imprescindible

El miércoles tuvieron la oportunidad de ensayar sus piruetas en el mismo lugar en el que hoy volarán. Esta preparación es vital porque «si no hay ensayo no hay exhibición», puntualiza el Jefe, ya que durante el mismo se cogen las referencias del sitio y se llevan a cabo las mismas maniobras que el día del ‘airshow’ para que el vuelo de los C-101 sea perfecto entonces. Por eso, llegan un par de días antes de la demostración aérea al lugar en el que se celebra. De este modo, ensayan la misma jornada que llegan y, si no pudiesen hacerlo por las condiciones meteorológicas, lo hacen al día siguiente. En esta ocasión, pudieron ensayar el miércoles y el jueves asistieron a un ‘briefing’ de coordinación dirigido por el Comandante de la Flotilla de Aeronaves.

Este sábado, como siempre, el teniente coronel García Mora no quitará ojo a sus pilotos. Es el reponsable de todo lo que hacen, por eso en las exhibiciones está en constante contacto radiofónico con ellos. «Si es necesario les corrijo y en los ensayos a veces vuelo también o doy instrucción a algún piloto nuevo».

Foto de familia los integrantes de la Patrulla Acrobática Águila. - L. V.

El último fichaje en la Patrulla Águila ha sido la capitán García-Malea, que entró como piloto titular en marzo de este año. Para ella es su primera temporada, algo que asume «como un reto personal del que estoy disfrutando mucho». «Es un privilegio porder representar al Ejército del Aire, a las Fuerzas Armadas y a España», declara.

Águilas únicas

Para ser piloto de la Patrulla Águila, «hace falta precisión y mucha concentración psicológica y física», explica la capitán. «Cuando empiezas la temporada bajas muy cansado del avión pero luego le coges el ritmo. El cuerpo se acostumbra a todo», asegura. Y es que en la Patrulla Águila todo está tan medido como cada una de sus acrobacias: no pueden volar más de siete días seguidos y el periodo de vuelo nunca supera las 12 horas.

Los pilotos titulares no tienen sustitución, ya que los reservas son ayudantes en tierra, por eso, cada águila es única.

Los integrantes de la Patrulla Águila destacan la buena acogida que reciben siempre del público de Cádiz

Narrando sus piruetas está el capitán Luis Verjano, ‘speaker’ y relaciones públicas de la Patrulla Águila, una unidad que cuenta con una auténtica legión de seguidores, tanto en directo como a través de las redes sociales. «Para nosotros es un orgullo cerrar el festival aéreo del Centenario de la Aviación Naval y que todo el mundo que asista se vaya contento y llevándose una buena impresión de sus Fuerzas Armadas», declara el capitán Verjano.

Sin duda, harán las delicias del público congregado en la playa de la Costilla, que disfrutará de media hora de exhibición de la Patrulla Águila. Prevén realizar la «tabla alta», es decir, la que se lleva a cabo cuando el techo de nubes se encuentra a más de 6.000 pies.

De este modo, los siete C-101 pueden llegar hasta los 5.000 pies, para realizar ‘loopings’, invertidos, cruces o el ‘looping invertido del Solo’ o Águila 5, el comandante Francisco Marín Núñez. «Somos los únicos en el mundo que lo hacemos con un avión a reacción», explica el Jefe, «es una maniobra muy complicada, en la que el piloto se encuentra sometido a unas fuerzas que le expulsan hacia afuera del avión».

Y aquí no acaba su sábado, por la noche participan en la inauguración del campo de fútbol del Atlético de Madrid Wanda-Metropolitano.