INJURIAS Y CALUMNIAS POR CASO MATADERO Vila: «Política se hace en San Juan de Dios, no en los juzgados de San José» El concejal de Ganar Cádiz se niega a contestar a las preguntas de la acusación popular ejercida por el PP en el 'caso Matadero' y reta a sus concejales a responder en el Pleno

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ 06/03/2018 13:24h Actualizado: 06/03/2018 13:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz y concejal de Ganar Cádiz en común, Martín Vila, ha acudido este martes a declarar al Juzgado de Instrucción número 1 de la capital en calidad de investigado por presuntos delitos de denuncia falsa, injurias y calumnias a dos concejales del anterior equipo de Gobierno del Partido Popular por el denominado 'caso Matadero'.

Recordar que tras el archivo de este caso, en el que ambas ediles estaban supuestamente implicadas en presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas protegidas de la promoción de Matadero, el PP ya anunció que llevaría a Fiscalía tanto a Vila como a su compañera de bancada en el Ayuntamiento, Eva Tubío, y a sus dos hermanas (trabajadoras de la delegación de Asuntos Sociales) por las declaraciones realizadas en los juzgados respecto a este caso.

A la salida del juzgado, Vila se ha mostrado tranquilo y ha insistido en que los motivos por los que ha ido a declarar eran «estrictamente políticos». El edil ha manifestado que su declaración se ha basado en explicar por qué en su momento Izquierda Unida decidió personarse en este caso como acusación popular, tras hacerlo previamente el PSOE con una denuncia y la junta de personal.

Vila ha considerado que con la declaración de este martes lo único que ha hecho es «perder el tiempo porque el objetivo del PP es hacer política en los juzgados». Ha añadido que «parece que el Partido Popular no se despierta de la madrugada de mayo de 2015, cuando perdió las elecciones, y ahora quiere llevar a los juzgados toda la politica local»

Vila ha lamentado que desde el PP, como acusación particular, «me quieran preguntar dos concejales, cuando lo oportuno sería que lo hicieran en el pleno». Ha insistido en que «la política se hace en San Juan de Dios pero en los juzgados de San José».

Asimismo, el primer teniente de alcalde ha añadido que «con los concejales interactúo en el pleno pero no en los juzgados y cuando quieran responderé a este y a todos los asuntos que quieran ante toda la ciudadanía». Para Vila, «el PP no asume que ya no gobierna y tratan de enmarronar la política local judicializándola demostrando que no tienen ni candidato ni proyecto de ciudad».

Respecto a la declaración de la otra concejal de Ganar Cádiz, Eva Tubío, y de sus hermanas el próximo 23 de marzo ha asegurado que «tienen la misma tranquilidad porque creemos que en su momento hicimos lo correcto».

PP: «Su estrategia es echar balones fuera»

Por su parte, desde el Partido Popular, Juan José Ortiz, que ha querido ser prudente en sus declaraciones debido a que el caso está en la fase de instrucción, ha lamentado que Martín Vila se haya «negado a declarar a las preguntas de la acusación particular a pesar de que teníamos una batería bastante interesante de cuestiones para intentar esclarecer cual fue su actuación».

A juicio del concejal popular, «ahora tendremos que valorar exactamente el contenido de la declaración que ha hecho Martín Vila este martes pero su estrategia ha quedado clara: echar balones fuera tanto al equipo de Gobierno como a Izquierda Unida».

Ha añadido que «según lo declarado por el concejal de Ganar Cádiz, parece que el no tenía nada que ver y que poco menos que pasaba por allí».