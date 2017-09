«La Subdelegación está cometiendo una injerencia contra los ayuntamientos»

Los ayuntamientos de Cádiz, Chiclana y Medina se han unido para crear la Mesa de la Remunicipalización, integrada inicialmente por estos municipios aunque abierta a todos aquellos que quieran adherirse. Los alcaldes de las tres localidades gaditanas, José María González, José María Román y Manuel Fernando Macías, respectivamente, explicaron que los objetivos de esta mesa es crear un marco de la colaboración entre los distintos municipios, para mejorar y optimizar los servicios remunicipalizados.

Entre las posibilidades de futuro que se abren está el desarrollo de alternativas de colaboración jurídica, asesoramiento técnico común y vías que pueden ir encaminadas a la creación de una central de compras «que abarate y optimice los servicios que se gestionan por parte de los ayuntamientos». Asimismo, se pretende «responder de forma contundente y conjunta al intento de obstaculizar la remunicipalización de servicios por parte de la Subdelegación del Gobierno, que es decir lo mismo que por parte del Gobierno del Partido Popular, que como sabemos es enemigo de los procesos de municipalización, ha asegurado el alcalde gaditano, José María González Santos.

Por su parte, el alcalde de Chiclana ha insistido en que el Gobierno central «está cometiendo una injerencia al pretender obstaculizar y paralizar procesos de municipalización de servicios en su municipio y en el de Cádiz». En su opinión, «en este contexto absolutamente municipalista reclamamos un poquito de respeto a la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, un poquito de respeto a la autonomía municipal, porque estamos asistiendo a un uso partidista de una institución por parte del Gobierno de España con el fin de atacar decisiones legítimas que tomamos los ayuntamientos. Y ello, porque el Gobierno de España está intentando que se pongan en marcha las políticas liberales que ellos quieren, por encima de las decisiones soberanas que tiene cada ayuntamiento».

José María Román ha recordado que el Ayuntamiento de Chiclana ha recibido dos recursos contenciosos administrativos de la Subdelegación del Gobierno contra su proceso de municipalización de servicios. Ha calificado de «intromisión» la actuación de Subdelegación ya que «quieren digirir la política municipal allí donde no ha ganado el Partido Popular, y desde el Gobierno de España no se puede atacar la autonomía de los ayuntamientos». A su juicio, «el Gobierno de España va contra la autonomía de los gobiernos municipales, y esta situación que está provocando el PP no es legítima».

El regidor chiclanero ha apuntado a su vez que los procesos de municipalización se están llevando a cabo porque están avalados por todos los informes pertinentes. Indicó que «ningún alcalde avanza en un proceso si no tiene los informes favorables del interventor, del secretario, de personal o de los servicios jurídicos».

Por último, el primer edil de Medina ha defendido el municipalismo, y ha señalado que la experiencia de su municipio en esta materia no sólo puede servir a los consistorios de Cádiz y Chiclana, sino a todos los municipios que pretendan unirse a «esta lucha por el municipalismo».

Al respecto, ha defendido que municipalizar los servicios «no va contra la rentabilidad de los ayuntamientos, sino todo lo contrario. La empresa pública es rentable, y esa rentabilidad revierte en la calidad de vida porque se trata de una rentabilidad social».

Asimismo, el regidor ha reivindicado la soberanía de los ayuntamientos frente al Gobierno central. «La defensa del municipalismo es también clamar para decir que los ayuntamientos no podemos permanecer con las manos atadas después de la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Esto debe ser el punto de partida, porque no sólo estamos aquí para pagar deuda, también estamos para solucionar los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Y una de las maneras que tenemos para hacerlo es ser soberanos a la hora de decidir si los servicios se prestan de una manera pública o privada».

En este sentido, ha reconocido estar «harto» de que «los ayuntamientos seamos los hermanos pobres del Estado». ha recalcado que «un alcalde está al mismo nivel que un presidente del Gobierno. Por tanto, ninguna injerencia por parte de otras administraciones en la forma democrática de gobernar los alcaldes».

En los próximos días tendrá lugar una mesa de trabajo técnico para establecer la periodicidad de las reuniones y el ritmo de trabajo. Según ha expresado el alcalde gaditano «a partir de ahora, serán los técnicos municipales y los asesores jurídicos y económicos quienes se reunirán para poner en negro sobre blanco esta colaboración».