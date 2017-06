«La petición de dimisión de Tubío por el PP forma parte de su estrategia como oposición»

Ante la petición del PP de Cádiz de la dimisión de la concejala Eva Tubío por el caso Matadero, el edil Martín Vila manifiesta que no le sorprende esta actitud. «Es la enésima vez que el Partido Popular pide la dimisión de un miembro del gobierno local. Es la estrategia del PP en esta legislatura: pedir dimisiones y judicializarlo todo. Por tanto, no nos sorprende nada», explica Vila tras la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local de esta semana, quien concluye que los ediles populares «no se ubican en el oposición desde mayo de 2015». Es obvio que no compartimos la petición.

Vila se muestra radicalmente en contra de esta petición, que «obviamente» no comparte. «Apoyamos la labor de Eva Tubío en materias tan importantes en esta ciudad como es la cultura, la salud y vivienda. Precismente ella ha heredado la gestión de Procasa, una entidad que está fuera de la calificación de mercado por la nefasta gesión del Partido Popular, la que hizo Juan José Ortiz y la propia exalcaldesa de la ciudad».

«Tubío ha heredado Procasa en una situación muy delicada, tras la nefasta gestión del PP»

El edil de Urbanismo ha explicado que la gestón del anterior gobierno municipal «provocó que Procasa no pueda acudir actualmente a financiación de los bancos. Y esa situación está siendo gestionada por Eva Tubío, quien a pesar de ello está sacando adelante interesantes proyectos, como las actuaciones tendentes a conseguir el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Además, hace poco se anunciaron los datos de 20016 de la Oficina de Acceso a la Vivienda. También el Plan de Alquiler Justo, que precisamente fue muy criticado por el PP y en Sevilla nos lo están copiando», argumenta Martín Vila.

«Por tanto, la dimisión que pide el PP forma parte de una estrategia política que no compartimos. Nosotros estamos en otra cosa. El equipo de gobierno municipal sigue con su guía, con sus objetivos y con la tensión suficiente para seguir trabajando por esta ciudad», concluye.