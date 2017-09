Kichi: «La oposición miente descaradamente al decir que las inversiones están a cero»

El alcalde de Cádiz, José María González Santos, ha lamentado que la oposición «siga embarrando el panorama político municipal y mintiendo descaradamente cuando afirma que las inversiones en la ciudad están a cero».

A juicio del regidor gaditano, la decisión del equipo de Gobierno de comenzar a trabajar en unas nuevas cuentas para 2018 «obedece a que Cádiz y las inversiones para la ciudad van a mejorar si, a falta de cuatro meses para que acabe el año, prorrogamos el presupuesto de 2016. Ahora no íbamos a entrar en negociaciones estériles como las que tuvimos en 2016.».

Kichi ha confirmado que los presupuestos para el próximo ejercicio estarán listos a principios del último trimestre de 2017 con el objetivo de que puedan presentarse y negociarse con la oposición y así ponerlos en marcha en enero de 2018. El alcalde ha insistido en que «es así de sencillo. Hemos puesto los intereses de esta ciudad lo primero».

Ha calificado la negociación de los presupuestos del pasado año 2016 como «tortuosos» haciendo responsables diectamente de dicha situación al Grupo Municipal Socialista. En opinión de González Santos, «tanto el PSOE como el resto de la oposición no sólo fiscalizan sino que mienten descaradamente cuando habla de falta de inversiones. Es una afirmación rotundamente falsa».

El primer edil gaditano ha confirmado que las inversiones de esta ciudad están «reactivadas» desde que el pasado mes de julio firmara un decreto en el que se dotaba de más presupuesto a servicios sociales o a la rehabilitación de viviendas, entre otros auntos.

Con respecto a la negativa del PSOE de negociar las próximas cuentas municipales con el delegado de Economía y Hacienda, David Navarro, el alcalde ha lamentado esta situación y ha preguntado a los socialistas gaditanos que «¿cómo vamos entonces a negociar? ¿A quién sentamos? ¿Al alcalde?».

En su opinión, la actitud del grupo Municipal Socialista «deja mucho que desear y me gustaría que alguien me explique por qué se ha reprobado a un concejal que tenía encomendada la venta del módulo hotelero del Estadio pero que finalmente no se ha podido vender. Es que no lo entiendo». Kichi ha recordado que se construyó en la época del Partido Popular en la Alcaldía de Cádiz «abriendo una deuda de 38 millones de euros».

Por último, respecto al hipotético caso que presentó el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, la pasada semana de que el alcalde podría proponer una moción de confianza en el caso de que no salgan adelante unos nuevos presupuestos, González Santos ha señalado que «a un grupo con dos concejales como Ciudadanos no le vamos a consentir que nos de lecciones de gobierno». No obstante, le ha pedido al portavoz de la formación naranja que cuando se presenten las cuentas de 2018, ofrezca sus aportaciones y sugerencias en aras a llegar a un consenso y que éstas puedan ser aprobadas.