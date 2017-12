MUNICIPALIZACIÓN «Me están pagando por no hacer nada» La encargada de los módulos de la playa reivindica volver a las funciones que tenía antes de ser subrogada por Cádiz 2000, de las que afirma haber sido desplazada

ALMUDENA DEL CAMPO

La trabajadora que ejercía de encargada del servicio de limpieza y mantenimiento de los módulos de la playa, Beatriz Abelleira, que pasó a formar parte de la sociedad Cádiz 2000 tras la aprobación de la municipalización impulsada por el equipo de Gobierno y apoyada por el Grupo Municipal Socialista, sigue sin respuestas a sus reivindicaciones.

Esta limpiadora, que ha presentado varios escritos dirigidos tanto al alcalde de la ciudad, José María González Santos, como al responsable de la sociedad Cádiz 2000, lamenta estar «cobrando sin hacer nada» y reivindica que se le vuelvan a otorgar las funciones de las que fue desplazada el pasado mes de septiembre cuando se materializó el proceso de municipalización de los servicios de playas.

Las limpiadoras pasaron de pertenecer a la plantilla de Acciona a ser subrogadas por Cádiz 2000, a excepción de una de ellas que está pendiente de un juicio.

Fue precisamente en la nómina del mes de septiembre cuando Beatriz Abelleira comprobó que se le había reducido en 150 euros su salario sufriendo a su vez su alta de la Seguridad Social una merma del 100 al 75% «sin que me hayan ofrecido hasta el momento una explicación al respecto».

La trabajadora reitera que quiere que se le comunique de forma oficial cual es su cometido ya que ahora, fuera de temporada, su jornada laboral se reduce a dos horas semanales, «en las que estoy en el módulo 3 aunque sin hacer nada porque se me ha relegado de mi puesto de encargada ejerciendo ahora mis funciones personal de Cádiz 2000».

Beatriz, a pesar de que vio recortado su sueldo en la nómina de septiembre, a partir de octubre ha seguido cobrando el complemento específico de responsabilidad por ser encargada (tal y como era cuando pertenecía Acciona) «aunque no ejerzo como tal». Entre sus funciones estaba la organización de las trabajadoras y el servicio, la elaboración de los cuadrantes y de los turnos de trabajo o facilitar el material de limpieza en cada módulo de la playa, entre otros asuntos.

Beatriz, que se incorpora el próximo 2 de enero a su trabajo después de unos días de descanso que le correspondían, asegura que «no me van a dejar otra opción que plantarme en Cádiz 2000 en mis dos horas de trabajo para que me digan qué es lo que tengo que hacer porque a pesar de haber mandado escritos y reclamado que me atienda el alcalde, no he recibido ninguna respuesta a día de hoy».

El PSOE recuerda que existía un compromiso de mantener sin variaciones las condiciones laborales

Añade que «quiero trabajar porque para eso cobro un sueldo y quiero conocer mis funciones pero no se me ofrece ninguna explicación tras el cambio de empresa».

Esta trabajadora presentó sus reclamaciones no sólo al equipo de Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz en común, además de la sociedad Cádiz 2000, sino también a los grupos de la oposición, que se han interesado por su situación laboral tras la municipalización.

En concreto, el Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz presentó un escrito en el que pedía al Gobierno local información sobre la situación en la que se encuentra en la actualidad esta trabajadora solicitando con detalle si había sido retirada de su categoría de encargada o existía alguna modificación de sus funciones o de su contrato de trabajo». Asimismo, se interesaban por conocer si realmente se le había reducido el salario y sus cotizaciones a la Seguridad Social.

El PSOE exige respuestas

Ahora, el Grupo Municipal Socialista, que además fue el único que apoyó al equipo de Gobierno en la puesta en marcha de la municipalización, también ha presentado un escrito dirigido al alcalde en el que se hace eco del documento que Beatriz Abelleira registró en el Ayuntamiento dirigido tanto al regidor gaditano como al director gerente de la empresa municipal Cádiz 2000 solicitando respuestas y explicaciones sobre sus condiciones laborales.

Los socialistas exigen conocer «cual es la situación actual de esta trabajadora, si tal y como asegura, se ha disminuido su sueldo, su cotización a la Seguridad Social y se le han retirado las responsabilidades de encargada, así como las causas que han motivado dichos cambios, teniendo en cuenta que existía un compromiso de mantener sin variaciones las condiciones laborales de los trabajadores subrogados en el proceso de municipalización».

Reclaman a su vez al alcalde que responda «a la mayor brevedad posible» tanto al PSOE como a la persona afectada que ha pedido esta información «pero que sigue sin obtener respuesta a pesar de la gravedad de la situación».