David Calle explica cómo educar a las nuevas generaciones para que sean imparables El profesor estrella de Youtube ha dado en Cádiz las claves para que los estudiantes aprueben, no se desmotiven y consigan sus metas

VERONICA SÁNCHEZ

No se esfuerzan por nada. No son constantes y están desmotivados. Son frases que todos hemos oído alguna vez sobre las nuevas generaciones, esas que cursan la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato o realizan estudios universitarios. Ellos, probablemente, estén cansados de oir siempre la misma cantinela. Entre otras cosas, porque, como demuestra la experiencia del profesor David Calle, no es, al menos del todo, cierta.

Llegar a todos los alumnos, incluso a aquéllos que no tuvieran posibilidad de pagar una academia, esa fue la razón por la que este madrileño abrió hace seis años su canal de Youtube, 'Unicoos', en el que explica lecciones de Matemáticas, Física, Tecnología y Ciencia. Desde entonces ha subido más de 720 vídeos y sus lecciones las siguen, utilizan y comprenden más de un millón de seguidores. Chavales que, además de aprobar, han aprendido algo mucho más importante: que con esfuerzo y trabajando duro pueden conseguir todo lo que se propongan.

En 2017, David Calle, docente y 'youtuber' quedó entre los diez finalistas del 'Global Teacher Price', galardón que sería equivalente al Nobel en materia de educación. Además, en el mismo año la revista 'Forbes' lo incluyó en su lista de 'las cien personas más creativas del mundo'. Y este lunes ha presentado en el marco de los 'Encuentros en la Casa Pemán', organizados por LA VOZ y la Fundación Cajasol, su libro, '¿Cuánto pesan las nubes?', en el que da respuesta a 40 curiosas preguntas, como ¿por qué el cielo es azul? o ¿cuánto dinero costaría llevarse un balón de fútbol al espacio?, a través de la Ciencia.

De suspender Matemáticas a ingeniero

«Con tu libro me he enterado de cosas que no imaginaba que iba a poder comprender», ha comenzado diciendo el director de LA VOZ, Ignacio Moreno Bustamante a David Calle durante el encuentro.

El docente ha explicado cómo, cursando COU, suspendió Matematicas en la primera evaluación. «Mi madre me apuntó a una academia, allí encontré un profe que se llamaba Pedro que me puso las pilas, conseguí aprobar y sacar un 10», ha contado David. Por ello, asegura, sabe de primera mano que se suspende por falta de esfuerzo y de motivación. Tras ello, estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y, durante los años de universidad, daba clase en la academia a la que había asistido como alumno. Una vez licenciado trabajó como ingeniero de Telecomunicaciones en multinacionales, hasta que se quedó en paro a los 30 años, entonces volvió a dar clase en la academia y decidió dedicarse a la eduación.

«Hace siete años empecé a grabar vídeos en Youtube porque me pareció una buena solución para explicar lo que no me daba tiempo en clase. Después, con la crisis, la mitad de mis alumnos tuvo que dejar la academia porque su familia no podía permitírselo, así que, a través de los vídeos, ellos podían seguir recibiendo clase, por eso seguí con el canal», ha contado David a los asistentes.

Respecto a su libro, el docente ha explicado que, de niño, se hacía muchas preguntas cuando veía películas de ciencia ficción, a las que ha intentado dar respuesta a través de la ciencia. Y es que, en las páginas de '¿Cuánto pesan las nubes?', el lector podrá descubrir cosas tan curiosas como que las nubes se miden en elefantes; que hay millones de estrellas, cada una con sus planetas, «por lo que sería muy prepotente por nuestra parte pensar que estamso solos en el Universo»; o que los colores no existen, son solo el reflejo de la longitud de onda en los objetos.

Datos curiosos que reflejan teorías científicas esenciales para la vida. «Hay que hacer entender a los chavales que la ciencia tiene mucho que ver con el futuro que les espera, porque van a tener más oportunidades si dominan ese campo», ha afirmado David. «Somos científicos natos cuando nacemos y eso nos lo van quitando. En la educación primaria la ciencia debería ser experimental, porque tocándola es más difícil que se 'desenganchen' de ella, y lo hacen en cuanto tienen frente a ellos 50 divisiones en un folio en blanco», ha subrayado.

Educación y el máster de Cifuentes

Respecto al sistema educativo actual, Calle se ha mostrado muy crítico. «La ESO exige menos a nuestros alumnos, lo cual es un error, porque se esfuerzan menos y, por consiguiente, dan menos de sí mismos y llegan a Bachiller con una base muy baja», ha subrayado. Además, ha puesto el acento en la sobreprotección de los padres hacia sus hijos y en lo devaluada que se encuentra la profesión docente, ya que «se ha perdido el respeto a los profesores y ellos tienen el futuro de la sociedad en sus manos».

Por ello, el docente apuesta por reformar el sistema educativo, hablando con profesores, sus representantes y padres de alumnos, con el objetivo de hacer un modelo común para toda España, "que no dependa de la región ni del color político de los que gobiernan en cada lugar".

«Si conseguirmos encontrar la capacidad de los chavales, serán imparables», ha subrayado David Calle, al insistir sobre la necesidad de ofrecer una educación individualizada. Y también ha destacado que hay que sorprender a los chavales y motivarles. Haciéndoles interesantes las clases.

Y, como no podía ser de otro modo en un debate sobre educación, durante el encuentro ha surgido el tema del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Algo que, ha señalado David Calle, precisamente profesor de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, «ha hecho mucho daño a la universidad y a la imagen de los máster», por ello, ha dicho, «según mi humilde opinión, Cristina Cifuentes debería dimitir».

Un interesante encuentro en el que, incluso, se ha hablado del conflicto entre ética y ciencia, en temas como la genética o la robótica. «Es complicado, por ello siempre digo que no debemos abandonar las humanidades, porque éstas dan la base para que la ciencia pueda decidir entre lo que es ético o no», ha concluido David Calle.