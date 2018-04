EDUCACIÓN Preguntas con respuesta que todos nos hemos hecho alguna vez El profesor David Calle presenta este lunes en Cádiz '¿Cuánto pesan las nubes?', su nuevo libro

V. Sánchez

¿Qué probabilidad hay de tener un amigo extraterrestre?¿Qué altura máxima puede alcanzar un castillo de arena? ¿Cuántas arañas hacen falta para frenar un avión Boeing 747? Son algunas de las cuestiones que el profesor David Calle, una auténtica estrella de la docencia, responde en su último libro titulado '¿Cuánto pesan las nubes?'. Y a todas ellas les da respuesta a través de la Ciencia.

Nominado entre los diez finalistas al 'Global Teacher Prize' en 2017, este madrileño está considerado una de las cien personas más creativas a nivel mundial por la revista Forbes. A través de su canal de Youtube, 'Unicoos', David Calle ha conseguido mucho más de lo que pretendía hace una década larga, cuando comenzó subiendo vídeos a esta plataforma: que todo el mundo tuviese acceso a las clases que se pueden tomar en una academia, sin importar su situación económica.

Tras quedarse en paro, David abrió su propia academia, que tuvo que cerrar posteriormente, y de ahí, de esa caída, nació la idea que en la actualidad cuenta con más de 720 vídeos y más de un millón de seguidores. Sus vídeos están susbitulados al árabe, gracias a Cáritas, que le pidió permiso para, de este modo, poder llevarlos hasta los menores inmigrantes que llegan a los campos de refugiados o a España buscando un futuro mejor. Y al castellano, el segundo idioma más hablado del mundo, por la Fundación Vodafone, para que los puedan seguir las personas con discapacidad auditiva. El objetivo de David y su equipo es seguir consiguiendo empresas que apuesten por este proyecto que realizan de forma gratuita y se continúen subitulando en otros idiomas para llegar al máximo de personas posible.

Motivación y creatividad

A través de sus clases online, este docente explica a jóvenes de entre 13 y 24 años materias aparentemente nada sencillas: matemáticas, física, ciencia y tecnología. Cuatro asignaturas temidas que él consigue que los alumnos (con los que mantiene contacto directo a través de las redes sociales y el correo electrónico) comprendan y, de este modo, aprueben los exámenes.

La clave, sin duda, es la motivación y la creatividad, algo que, señala David, «nunca se debe perder».

No rendirse nunca es el espíritu de 'Unicoos'. Hacer comprender a los chavales que, por mucho que les digan que no valen para ello o que no pueden hacerlo, con esfuerzo todo es posible. «Cada vez se rinden antes, son más impacientes y no tienen tolerancia al fracaso. Las nuevas generaciones cuentan con muchas virtudes pero hay que enseñarles que la vida es una carrera de fondo. Que hay que intentarlo una y otra vez, sin rendirse y sin importar lo que digan», declara David.

Este profesor confía en las nuevas generaciones, sabe que cuando quieren algo, pueden luchar por ello y conseguirlo. Pero advierte acerca de lo sobreprotegidos que están los niños, «ellos deben luchar y trabajar por lo que quieren», asegura. Por ello, hay que prepararles para sobrevivir en un mundo que cambia constantemente y hacer que sean creativos, sin coartarles, para que busque «soluciones diferentes».

El profesor más famoso de Youtube llega a Cádiz para mostrar cómo pasar de suspenso a aprobado, notable o sobresaliente, es posible trabajando duro y superándose cada día.