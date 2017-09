Consulta la programación del Salón Manga de Jerez 2017

El Salón Manga regresa a Jerez. Este viernes 22 comienza el 20º Salón Manga de Jerez en su edición de otoño y se prolongará hasta el domingo.

Ifeca es el recinto que nuevamente albergará esta singular cita para los amantes de comic japonés y los videojuegos.

La teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, y responsable de las áreas de Educación y Juventud, Laura Álvarez, acompañada por José María Ruiz de Quintanilla, director del Salón Manga, ha presentado el cartel de la vigésima edición del Salón Manga, que se celebrará en Ifeca los próximos días 22, 23 y 24 de septiembre, con un amplio programa de actividades.

Laura Álvarez ha incidido en la relevancia de este evento que desde el año pasado viene celebrando una segunda edición en otoño, además de la ya tradicional de primavera. Ha recordado que precisamente esta convocatoria de septiembre surgió para dar respuesta a la gran demanda de público aficionado.

La teniente de alcaldesa se ha referido al Salón Manga como “una de las actividades lúdicas más importantes que se desarrollan en Jerez, por su trayectoria y por la participación y repercusión que genera, sobre todo en la población joven aficionada al manga, a los dibujos animados japoneses y a los videojuegos”. Por todo ello, ha manifestado el apoyo del Ayuntamiento al Salón Manga y ha animado a la ciudadanía a participar en esta nueva edición, “que ofrece actividades lúdicas muy atractivas”.

>> Las imágenes de la edición de 2016

En el programa de esta edición de otoño del Salón Manga van a tener cabida los juegos de rol, juegos de mesa, juegos de cartas coleccionables, varias charlas sobre temas diversos, como la historia de Dragon Ball, las canciones de 'nuestra infancia', la trayectoria de Digimon, o la evolución de las voces en los videojuegos.

También habrá varias exposiciones, entre ellas una muestra de figuras Bandai de Dragon Ball, en la que estarán los personajes más populares del manga y anime de Akira Toriyama. Igualmente, se exhibirá una exposición de Funko, sobre temáticas diversas como el manga y el anime (Naruto, Sailor Moon, Dragon Ball, Death Note), los superhéroes (Vengadores, Liga de la Justicia, Guardianes de la Galaxia), los más famosos personajes de animación, series y películas (Gremlins, Flash, Gotham, las Supernenas, Cazafantasmas, Toy Story) y protagonistas de videojuegos (Call of Duty, Assassin’s Creed, War of Warcraft). Compondrán esta muestra más de 600 figuras, incluyendo variantes exclusivas que no se encuentran en el mercado europeo.

Asimismo, con motivo del treinta aniversario de Street Fighter, el Salón Manga ofrecerá una exposición temática ilustrada por los diversos autores participantes en la que aparecerán personajes tan populares como Ryu, Ken, Chun Li, Cammy, Bison.

Entre los invitados a la vigésima edición del Salón Manga estarán los cosplayers Alice Lucis Caelum, Florencia Sofen, Gabbo Cosplay y Gaerwenill Cosplay. Igualmente, asistirán autores como Rafael ‘Fali’ Ruiz-Dávila y actrices vinculadas al doblaje en series de animación como Pepa Agudo y Adelaida López.

También está invitada Ana de Castro, una joven actriz y cantante que se ha hecho popular entre miles de fans al interpretar a la protagonista del popular videojuego Overwatch, Tracer.

Además de todo esto, el programa del evento presenta nuevas actividades en su 'Academia Ninja', mayor número de talleres, y también ofrece al público una oferta gastronómica más amplia que en ediciones anteriores en el servicio de bar.