Ágatha Ruiz de la Prada «merienda» en Puerto Sherry

Aparenta menos edad de la que realmente tiene. Es jovial, alegre. Brilla, pero no con la luz inalcanzable de las divas; resplandece con la sencillez aristocrática de un diamante aún sin pulir. «Soy muy directa, no me gusta la hipocresía», explica. Es Cósima Ramírez, hija de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada y del periodista Pedro J. Ramírez, actual director de El Español.

Cósima llega a Cádiz para abrir el primer desfile de la I Puerto Sherry Fashion Week con los diseños de la marca familiar. La joven viste pantalones, camiseta y sudadera de topos de colores anudada en la cintura. Los pitillos, a rayas celeste y blanco, son un guiño marinero al puerto deportivo donde nos encontramos. La camiseta, sencilla; blanca con vivaces dibujos amarillos, rojos, aguamarinas y naranjas. El pelo rizado, suelto. La mirada, protegida del sol por dos pares de gafas que se superponen como gesto de coquetería o de calculada timidez. «Todo lo podemos encontrar en las tiendas de Ágatha. Bueno, todo menos los zapatos», puntualiza mientras eleva la pierna para mostrar una «vivida e imposible» zapatilla deportiva con una plataforma de vértigo. «Tienen dos años pero son difíciles de encontrar y me encantan. Son de Alemania. Ahora están empezando a hacer algunas similares… pero éstas son más chulas. Igual colaboramos con la marca para 'agatizarlos'», explica divertida.

El desfile es una versión más fresca, «averanada», de la temporada de invierno. Los vertiginosos ritmos de moda provocan que las temporadas se muevan con un ciclo adelantado. Así, en verano se desfila con prendas de otoño e invierno mientras que en septiembre empiezan a proliferar los bañadores.

La firma Ágatha Ruiz de la Prada presenta en la Sherry Fashion Week una colección comercial que sigue el hilo de la que se presentó en Cibeles en febrero, aunque algo más cómoda. A Cádiz llegan con doce 'looks' muy prácticos con «el hilo conductor de una merienda, una fiesta dulce con 'cupcakes', estrellas, corazones y arcos iris». Los típicos motivos de la firma.

Cósima asegura que es más tranquila que su madre, «un auténtico torrente hiperactivo» cuyo último reto es diseñar aerogeneradores para aviones. La hija de la Marquesa de Castelldosríus y Baronesa de Santa Pau lleva relativamente poco tiempo dentro de la firma familiar y reconoce que hace de todo: desde los «marrones administrativos» hasta escribir notas prensa y diseñar ropa infantil. Mientras consulta su teléfono y muestra algunos prototipos de gafas que ha ideado ella y que se exhibirán esta misma semana en una plataforma online de Nueva York. Los diseños son versión más loca de la que habitualmente comercializan y son todos resposabilidad de Cósima.

La hija de Ágatha asegura que está muy en sintonía con su madre y su universo creativo aunque reclame más independencia. También estoy diseñando ropa infantil». Reconoce que esta es la parte divertida aunque «también te puede generar cierta frustración porque diseñar pensando en el comprador es complicado». Ágatha Ruiz de la Prada es una marca que tiene con más de 50 licencias de productos que van desde lavadoras hasta pinzas de depilar, tablas de surf o botes de sopa. La firma tiene tiendas en Madrid, Nueva York, París, Milán y Bogotá, presencia en 150 países y clientas internacionales.

«¿Sabes que El Puerto de Santa María es el escenario del famoso cuadro que retrata a Fernando VII 'El deseado' desembarcando en España después de su exilio?», pregunta Cósima. Tanto ella como su hermano Tristán, actual director general de la firma, son licenciados en Historia aunque hayan terminado trabajando en el negocio familiar. «Pese a la apariencia que proyectamos, los dos somos unos románticos de otro siglo. Yo sueño con una vida de académica», confiesa.

La hija de Pedro J. Ramírez admite la influencia del periodista. «Tengo un padre que me obliga a saber estas cosas», afirma risueña mientras explica que le apetece mucho hacer una ruta histórica por Cádiz. El sábado viajará a Ronda.