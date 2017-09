Desestiman recursos por valor de 112 millones por suspensión del PGOU

Nueva sentencia judicial favorable al Ayuntamiento de Chiclana por una reclamación patrimonial como consecuencia de la anulación del anterior Plan General. En este sentido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Cádiz solo ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la promotora Inverpuerto 2004 contra el Ayuntamiento de Chiclana por valor de más de seis millones de euros, en concepto de reclamación patrimonial y de derecho de superficie del sector 18 Cerro de la Espartosa como consecuencia de la caída del Plan General en el año 2011. Así lo han explicado en rueda de prensa la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha estado acompañada por el letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, Carlos Jesús Pérez, y el Jefe de la Asesoría Jurídica de la Delegación Municipal de Urbanismo, Francisco José Roncero.

No obstante, hay que destacar que de los 6.287.710,38 reclamados por la promotora, la jueza ha estimado solo 33.000 euros de 'gastos inútiles', mientras que le ha dado la razón al Ayuntamiento en relación a la solicitud de reclamación patrimonial, por lo que no tendrá que abonar el resto de los más de seis millones solicitados. "Seguimos recibiendo sentencias que son favorables al interés general y que hasta la fecha, de los 112 millones de euros reclamados, tan solo se ha estimado estos 33.000 euros de gastos de tramitación del procedimiento".

Así pues, la delegada de Urbanismo ha destacado que "esto supone otra buena noticia para el Ayuntamiento, ya que vuelve a ratificarse que el Consistorio trabaja conforme a los informes y a la Ley y ésta y los jueces nos están dando la razón". En este sentido, hay que recordar que estos seis millones se unen a los más de 27 millones desestimados en firme y que corresponden a reclamaciones patrimoniales interpuestas que fueron desestimadas en vía administrativa y judicial hasta el pasado año.

Asimismo, el pasado mes de junio se daba a conocer una nueva resolución de desestimación por valor de 58,5 millones de euros de reclamación patrimonial como consecuencia de la caída del Plan General y el no cumplimiento del convenio urbanístico 'Pinar de Hierro', realizada por Proviaf; mientras que en julio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Cádiz desestimaron los recursos interpuestos por dos promotoras por valor de 20 millones de euros, en concreto, 18 millones por el sector Melilla y dos sobre el derecho de superficie de La Longuera. Todas estas reclamaciones desestimadas suponen ya un total de 112 millones de euros.

Por su parte, Francisco José Roncero ha explicado que "ya el consejo Consultivo de Andalucía dictó que la empresa demandante no tenía razón, cuestión que ha sido corroborado por la jueza en esta sentencia". "No obstante, hay que aclarar que la promotora había tardado seis años en tramitar el Plan Parcial y, además, había requerimientos por parte de esta administración, que no fueron subsanados por la empresa", ha comentado el Jefe de la Asesoría Jurídica de Urbanismo, quien ha añadido que "la magistrada tan solo ha manifestado que se debe abonar una serie de gastos normales en esta situación y que suma estos 33.000 euros".

Finalmente, Carlos Jesús Pérez ha resaltado que "esta sentencia nos vuelve a dar la razón y pone las cosas en su sitio. Por tanto, el Ayuntamiento ha actuado correctamente". "De todos los procedimientos que ascienden a 112 millones de euros, no podemos más que decir que las victorias que estamos cosechando, confirmatorias de la actuación municipal y la solvencia de lo que se está haciendo hasta ahora", ha expresado.