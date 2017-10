Detenido en Los Barrios un acusado de difundir por redes sociales imágenes sexuales de su expareja

La Guardia Civil de Los Barrios ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la intimidad al difundir a través de las redes sociales imágenes de contenido sexual de la mujer con la que había mantenido una relación sentimental.

Según ha informado este sábado la Benemérita en un comunicado, la víctima inició una relación sentimental con el ahora detenido, enviándole fotos íntimas durante el tiempo que estuvieron juntos.

La relación finalizó y el detenido creó un perfil falso en redes sociales contactando con la víctima y amenazándola con enviar sus fotos íntimas a todos sus contactos si no mantenía una relación íntima con él. Como la víctima no accedió a lo solicitado, consolidó la amenaza, según indica el Instituto Armado.

Una vez presentada la correspondiente denuncia, los guardias civiles comprobaron los hechos, localizando y deteniendo al presunto autor, la persona que había mantenido una relación con la víctima, residente en Lora del Río (Sevilla) como presunto autor de un delito contra la intimidad.

La Guardia Civil recuerda que la imagen es un dato personal cuyo uso está protegido por ley, de forma que recibir o tomar una imagen de una persona no da derecho a distribuirla, y aconseja no enviar fotos de contenido íntimo, ya que el receptor puede hacer uso de esas imágenes no protegiendo la intimidad y privacidad y compartiéndolas a través redes sociales.

De los hechos se han instruido las correspondientes diligencias, que, en unión del detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial .