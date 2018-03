COFRADÍAS La Aemet cobrará a las hermandades por la previsión del tiempo en Semana Santa El Consejo de Hermandades de Cádiz no solicitará de momento esa información

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que va a cobrar a las cofradías de toda España por tener la previsión meteorológica en Semana Santa. Se trata de una nueva medida que supondría que loc consejos locales pagaran algo más de 50 euros cada día de la Seman Mayor para conocer la situación climátologica.

La Aemet argumenta que las cofradías precisan una atención personalizada e indica que para ello es preciso reforzar los grupos de predicción y vigilancia. El servicio que propone la Aemet incluye la emisión de predicciones por email e incluso el asesoramiento telefónico. Con esto se pretende asimismo evitar las llamadas de las hermandades ya que tendrá que ser el Consejo de Hermandades el interlocutor con la Aemet.

La sede del Consejo de Hermandades de Cádiz no ha recibido aún ningún escrito en este sentido y de momento no tiene intención de solicitar dicha información. «Es algo que no entiendo porque es un servicio público y en su página viene toda la información», explica Juan Carlos Jurado, presidente del organismo de la calle Cobos. El máximo responsable de las hermandades gaditanas confirma que directamente no les ha llegado ningún comunicado de la Aemet. «En principio no vamos a solicitar nada hasta que las hermandades nos manifiesten su decisión», concluye Jurado.