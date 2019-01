Ocho razones para visitar la isla más grande de las Azores

A escasos 45 kilómetros de Ponta Delgada, se alza el destino estrella del entorno, con un extenso lago natural que invita a la quietud y donde el azufre se alía con el agua hirviente fruto de la actividad volcánica. Las gentes del lugar descienden de sus viviendas con botellas para llenarlas del agua enriquecida con hierro que emana de las fuentes naturales y allí nos aguarda la gran sorpresa gastronómica del cocido azoriano, fraguado dentro de una olla que se introduce en el subsuelo para dejarlo a un punto de cocción absolutamente natural. El horizonte se inunda de una perspectiva humeante y resulta fácil caer rendido ante los encantos de la tierra, mientras nos preparamos para el deleite del Jardín José do Canto y de las aguas termales.

Nos desplazamos al «hogar» del té Gorreana, una de las dos plantaciones de té que se extienden en suelo europeo (la otra es la cercana Porto Formoso), y no nos resistimos al ritual de esta infusión. Todo un placer degustarlo allí mismo, en su concurrido local abierto al público, marcado por su embriagador aroma. Es el turismo ligado a los productos autóctonos, como sucede también en el caso de la piña, otra seña de identidad de las Azores.

La belleza del doble lago, azul y verde, deslumbra con su ancho esplendor. Sobre un cráter de grandes dimensiones, los dos quedan conectados por un estrecho puente que conduce a la coqueta localidad del mismo nombre. El mirador de la Gruta do Inferno es una parada recomendable para respirar el aire puro y recordar que estamos muy lejos de la contaminación urbana.

Caldeira Velha

Caldeira Velha - Albapimenta

El parque natural de Caldeira Velha integra la Reserva de la Biosfera, y allí comprobamos que la famosa cascada de agua caliente no es ninguna leyenda, sino un reclamo atractivo, capaz de relajar a los más estresados. Algo más allá, el acceso al Salto do Cabrito resulta más complicado, pero merece la pena, especialmente porque algunos otros pozos no pueden ser visitados a causa de las altas temperaturas del agua, en estado de ebullición. Placeres naturales en los alrededores.