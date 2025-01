Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del sábado, 20, noviembre aquí mismo:

Ancelotti ha elegido su alineación ideal al cabo de dos meses de probaturas que nunca le convencieron. La dirección deportiva del Real Madrid le aconsejó que pusiera orden en el equipo y es lo que ha hecho. Hoy tiene un once fijo que varía con las rotaciones de Lucas Vázquez y Asensio en el puesto de Rodrygo y con la entrada de Valverde y Camavinga como relevos del centro del campo ancestral formado por Modric, Casemiro y Kroos. Un decimosexto hombre, Eden Hazard, entra en el esquema como un Guadiana de poco recorrido, mientras Gareth Bale se queda en la recámara destrozado por sus lesiones después de comenzar la temporada como titular, un privilegio que también disfrutó la estrella belga y que ninguno de los dos veteranos aprovechó. El resto de jugadores de la plantilla no tiene prácticamente opciones en el conjunto blanco.

El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez , fue destituido este viernes pocos días después de que la Celeste acumulara su cuarta derrota consecutiva por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar y tras más de quince años al frente del combinado suramericano.

Espera impaciente el aficionado azulgrana el partido de esta noche entre su equipo y el Espanyol. Tras varios meses de sinsabores, atisbando la decadencia de la plantilla y la deriva hacia la que navegaba el equipo bajo la tutela de Quique Setién o Ronald Koeman , la llegada de Xavi Hernández al banquillo supone un soplo de aire fresco y dejarse atrapar por ciertas reminiscencias del pasado. Recuerdos de otros tiempos que fueron infinitamente mejores y que confieren al nuevo entrenador la vitola de salvador. Las expectativas son elevadísimas y el riesgo proporcional. Xavi es el depositario de las esperanzas de una hinchada ávida de éxitos, pero también el beneficiario de un equipo descompensado y con una enfermería repleta que minimiza el potencial que se le presupone. «El objetivo es ir ganando. No estamos en la mejor posición. En la Liga somos novenos y se puede quedar eliminados en Champions, pero este no es el objetivo. El Barça tiene que pelear por los títulos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No es la mejor situación », asegura Xavi, consciente de la herencia envenenada que ha recibido. Yañade: «Tenemos urgencias en la clasificación y no se puede fallar. Estamos reiniciando un proyecto con toda la ilusión del mundo . Vamos a intentar que se vea nuestra idea de juego para ganar». Una derrota en el derbi, por lo que eso significa, sería el peor de los comienzos para un equipo en apuros .

La aizkolaritza, tal vez el deporte rural vasco más popular, pide paso a la modernidad. Al igual que a otras muchas, la pandemia también puso frente al espejo a esta disciplina y le sirvió de catarsis. Estancados, sin un propósito claro y cada vez más alejados del público, los aizkolaris unieron fuerzas junto al p romotor Xabier Uribe-Etxebarria para iniciar un camino sin vuelta atrás. Desde entonces han hecho un esfuerzo por divulgar y expandir su deporte, por adaptarlo a los nuevos tiempos y dotarlo de mayor espectacularidad. El resultado lo esperan conocer este domingo, cuando los nueve mejores cortadores del año, seis hombres y tres mujeres, se midan en el Bilbao Arena en la gran final del campeonato , la Sherpa.ai Aizkolari Txapelketa Nagusia. La gran novedad es que la competición será retransmitida en directo por televisión a toda España (12.00 horas, Gol) y por streaming para todo el mundo a través del canal de Youtube de LaLiga Sports, una cuenta que tiene 1,8 millones de suscriptores. «Estamos dando pequeños pasos, pero muy firmes, para que la gente nos vaya conociendo y se vaya enganchando», explica a ABC Aitzol Atutxa, uno de los finalistas, poseedor de cinco txapelas de campeón . «El día de mañana sí habrá objetivos más ambiciosos, como dedicarnos de forma profesional».