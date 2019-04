Por qué Tim Cook desactiva esta función de su iPhone (y te anima a que también lo hagas) El CEO de Apple asegura que nunca ha sido objetivo de la compañía contribuir en la adicción al móvil

Tim Cook, consejero delegado de Apple, participó este martes en un evento organizado por la revista «TIME» en el que habló sobre la necesidad de una regularización de las compañías tecnológicas. Pero el responsable de los de Cupertino también trató otros asuntos, como la adicción al móvil, algo que él no comparte.

Según un estudio elaborado por « Dscout», los usuarios de iPhones tocan la pantalla una media de 2.617 veces en un solo día. Cuando el CEO de Apple escuchó dicha cifra, se sorprendió pero también mostró su preocupación porque -apuntó- ellos nunca han perseguido que las personas estén constantemente utilizando el teléfono. «Nunca ha sido nuestro objetivo», aseguró. Y hay motivos para creerle.

Apple lanzó con iOS 12 la opción «Tiempo de uso» que permite que los usuarios sepan cuantos minutos pasan navegando por internet, utilizando Instagram, viendo Facebook, etc. La idea de esta herramienta es ayudar al usuarios a administrar mejor el tiempo con el iPhone y reducir la adicción al móvil.

De hecho, Tim Cook confesó haber puesto en práctica una medida muy útil en los últimos meses. Y es que hasta él mismo quería pasar menos tiempo delante de su terminal. Por ello, confesó que había desactivado las notificaciones.

«Si no lo habéis hecho, os animo a hacerlo. Es necesario que controléis la notificaciones», aseguró. Y es que Cook recibe tantos avisos en su iPhone que llegó un momento en el que necesitó desintoxicarse: «Me pregunté a mi mismo si realmente necesitaba recibir tantísimas alertas y llegué a la conclusión de que era algo que no aportaba valor a mi vida o que no me hacía mejor persona. Así que decidí cortar por lo sano. De hecho, se lo recomiendo a todo el mundo».

Para Tim Cook, la gente no tiene que estar constantemente mirando su móvil. «Cada vez que coges el iPhone apartas la vista de algo que estás haciendo o de alguien con quien estás hablando, ¿verdad?», dijo el responsable. «Si estás mirando más tu móvil que a los ojos de otra persona, hay algo que no estás haciendo bien -continuó-. Queremos educar a la gente sobre lo que hace e iremos mejorando con el tiempo en este aspecto porque iremos innovando».