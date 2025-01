Amazon Fresh llega a España para competir con Mercadona, Lidl, El Corte Inglés y Carrefour

Amazon vuelve a demostrar una vez más que no tiene límites. El gigante del comercio electrónico y el cloud computing ha anunciado el lanzamiento en España de Amazon Fresh , su servicio de entrega rápida a domicilio en productos de supermercado con el que la multinacional estadounidense confía en plantar cara a los referentes del sector en nuestro país, es decir, El Corte Inglés, Mercadona, Carrefour o Lidl .

Fresh está disponible de momento solo en Madrid capital y alrededores, si bien la compañía ha asegurado que su objetivo es llegar a millones de usuarios a lo largo de 2021, por lo que no es de extrañar que en unos meses comience a ofrecer soporte en otras ciudades y/o comunidades. No obstante, cabe señalar que Amazon ya contaba hasta ahora con un servicio propio, Prime Now , si bien con Fresh se mejoran las condiciones de éste, añadiendo bastante más productos en el catálogo u opciones en la entrega, ya que también es posible acordar una a varios días vista.

Más de 10.000 productos

Gratuito para los clientes Prime (siempre que se supere el importe de 50 euros ), el nuevo servicio de Amazon ofrece la posibilidad de recibir su pedido (eligiendo entre más de 10.000 artículos , entre los que se incluyen productos frescos y congelados, carne, pescado, frutas y verduras, lácteos, aperitivos, artículos de primera necesidad, así como productos de belleza y cuidado personal, juguetes y artículos de papelería) con entrega el mismo día , y repartos en franjas de dos horas . Amazon Fresh está disponible los siete días de las semana , si duda otro punto a favor que le permitirá ganar adeptos.

¡Llega Amazon Fresh! Si eres cliente Amazon Prime y vives en Madrid, podrás hacer tu compra de supermercado a través del ordenador o móvil y recibirla en el mismo día ¡Descubre más de 10.000 productos! https://t.co/Af85pRzS8m #AmazonFresh pic.twitter.com/t9VPCCbo72 — Amazon.es Noticias (@AmazonNewsES) February 2, 2021

Envíos gratis para clientes Prime

Amazon Fresh incluso ofrece una opción para recibir los productos en una hora , si bien se trata de un extra que hay que pagar: 4,99 euros . Por otro lado, si el pedido es inferior a 50 euros habrá que abonar 3,90 euros en concepto de envío (o 7,99 euros si el cliente prefiere recibirlo en una hora en lugar de en dos).

Curiosamente, hace tan solo una semanas Amazon también anunciaba un acuerdo con la cadena de supermercados Día , que también permite realizar la compra entre más de 7.000 artículos de su marca, así como productos locales y de grandes marcas. Éste se mantiene y convivirá con Amazon Fresh para reforzar así la apuesta de competir con el resto de cadenas del sector ya asentadas en este servicio.