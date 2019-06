WhatsApp No hagas esto en WhatsApp o te quedarás sin la «app» para siempre La compañía ha anunciado que a partir del 7 de diciembre de 2019 tomará acciones legales contra aquellos individuos o compañías que envíen mensajes masivos o automatizados a los usuarios, o que no utilicen la plataforma para uso personal.

WhatsApp ha recalcado en un comunicado su carácter de «plataforma de mensajería privada» y ha anunciado que emprenderá «acciones legales» contra quienes envíen «mensajes automatizados o masivos, o hagan un uso no personal», por incurrir en una violación de los términos de servicio de la aplicación.

«Debes usar nuestros Servicios de conformidad con nuestras Condiciones y Políticas. Si infringes nuestras Condiciones o Políticas, podemos tomar medidas respecto a tu cuenta, incluida su inhabilitación o suspensión, en cuyo caso no crearás otra cuenta sin nuestro permiso», advierte.

Será la propia plataforma la que determinará si el usuario o la empresa está llevando a cabo acciones de abuso en el servicio de mensajería. Esto también hace referencia a la «app» de WhatsApp Business diseñada para la comunicación entre las empresas y sus usuarios.

«Nos enfrentamos ante un desafío que requiere un enfoque integral y en WhatsApp estamos comprometidos a utilizar los recursos de los que disponemos, incluidas las medidas legales, para prevenir cualquier tipo de abuso que viole nuestras Condiciones del servicio», recuerda.

WhatsApp obtendrá la información a través de las acciones de abuso que vea que se cometen en la propia plataforma o recurriendo a un servicio exclusivo con el que cuenta fuera de ella que, entre otros datos, incluye reclamaciones de usuarios que avisan de que determinadas compañías están violando los términos del servicio.

De esta forma, el servicio de mensajería emprenderá acciones legales contra todas aquellas empresas que hayan violado los términos de uso en la plataforma antes del 7 de diciembre de 2019 y contra todas aquellas con reclamaciones, si ese abuso continúa a partir de dicha fecha.

Aseguran que utilizando la información disponible en la plataforma ya han encontrado y parado a millones de cuentas que operaban en el sistema y que estaban violando los términos de uso.

El emprendimiento de medidas legales se suma a las herramientas tecnológicas empleadas actualmente por WhatsApp, para detectar de forma automática formas de abuso como las cuentas de «spam», ya que la compañía asegura ser consciente de que «algunas compañías intentan evadir nuestros sistemas de aprendizaje automático».

A continuación, os recordamos cuáles son las condiciones del servicio que WhatsApp acaba de actualizar:

1. No usarás (o ayudarás a que otros usen) los Servicios de WhatsApp para que:

- Violen, malversen o infrinjan los derechos de WhatsApp, nuestros usuarios u otros, incluidos los derechos de privacidad, publicidad, propiedad intelectual, derechos de autor u otros derechos de propiedad.

- Sean ilegales, obscenas, difamatorias, amenazantes, intimidantes, acosadoras, agresivas, ofensivas desde el punto de vista racial o étnico, o que promuevan o fomenten conductas que serían ilegales, o de otro modo inadecuadas, incluida la promoción de delitos violentos.

- Impliquen la publicación de falsedades, declaraciones erróneas o afirmaciones engañosas.

- Se hagan pasar por otra persona.

- Impliquen el envío de comunicaciones ilegales o inadmisibles, como mensajería masiva, mensajería automática, marcado automático y metodologías similares.

- Impliquen cualquier otro uso no personal de nuestros Servicios a menos que nosotros autoricemos lo contrario.

2. Daño a WhatsApp o a nuestros usuarios.

- No debes (ni debes ayudar a otros a), de manera directa o indirecta, o por medios automatizados o de otro tipo, acceder, usar, copiar, adaptar, modificar, crear obras derivadas de nuestros Servicios, ni distribuir, licenciar, sublicenciar, transferir, mostrar, ejecutar o explotar de otro modo nuestros Servicios de maneras inadmisibles o no autorizadas, o de formas que nos afecten, perjudiquen o dañen a nosotros, a nuestros Servicios, a nuestros sistemas, a nuestros usuarios o a otras personas.

- Tampoco debes, directamente o a través de medios automatizados: (a) aplicar ingeniería inversa, alterar, modificar, crear obras derivadas, descompilar o extraer código de nuestros Servicios; (b) enviar, almacenar o transmitir un virus u otro código informático dañino a través de nuestros Servicios o en ellos; (c) obtener o intentar obtener acceso no autorizado a nuestros Servicios o sistemas; (d) interferir o afectar la protección, la seguridad o el rendimiento de nuestros Servicios; (e) crear cuentas para nuestros Servicios por medios automatizados o no autorizados; (f) recopilar la información sobre nuestros usuarios de cualquier forma inadmisible o no autorizada; (g) vender, revender, alquilar o cobrar por nuestros Servicios de una manera no autorizada; (h) distribuir o poner en disponibilidad nuestros Servicios en una red donde podrían usarse en varios dispositivos a la misma vez, excepto según se autorice mediante herramientas que proporcionemos expresamente en nuestros Servicios; ni (i) crear software o interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), que funcionen de forma muy parecida a nuestros Servicios y ofrecerlos de forma no autorizada a terceros para que los usen.

3. Mantener la seguridad de tu cuenta. Tú eres responsable de mantener la seguridad de tu dispositivo y tu cuenta de WhatsApp, y debes notificarnos de inmediato cualquier uso no autorizado o falla de seguridad de tu cuenta o nuestros Servicios.