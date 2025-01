Lolita Flores revela en 'Lo de Évole' lo que le dijo Carmen Ordóñez cuando le explicó que estaba enamorada de Paquirri: «No se me olvidará nunca»

Lolita Flores fue la protagonista del último programa de 'Lo de Évole', que estrenó su nueva temporada la semana pasada. La cantante y actriz compartió una entrañable charla con Jordi Évole en la que habló sobre varios momentos de su vida personal que contó por primera vez en el programa.

Algunas de estas viviendas estaban relacionadas con su vida sentimental, que repasó en profundidad junto al periodista. Fue en ese momento cuando recordó su relación con Paquirri, del que ella misma confesó que estuvo 'colada hasta la médula'. El problema, según relata la artista, es que él aún seguía enamorado por aquel entonces de Carmen Ordóñez, la primera mujer del torero que, además, era amiga íntima de Lolita.

La relación entre Lolita y Carmen Ordóñez

El hecho de que Carmen y Lolita fueran amigas supuso un problema cuando la cantante se enamoró de Paquirri una vez que el torero se divorció. Cuando la cantante habló del tema, Jordi Évole le preguntó: «¿Cómo le cuentas tú a Carmen Ordóñez que te has enamorado de ex?».

«Fue complicado, muy complicado. Ellos ya estaban separados, pero Carmen me dijo algo que no se me olvidará nunca», respondió Lolita Flores, que contó acto seguido cómo fue el momento en el que habló con Carmen Ordóñez sobre su relación con Paquirri.

Esto le dijo Carmen a Lolita

Según cuenta Lolita, un día llamó a Carmen por teléfono y se lo contó todo. Carmen, entonces, le respondió: «A mí no me importa. Ojalá algún día te cases con él porque para mí sería un honor que fueras la segunda madre de mis hijos».

Un triángulo de amor, canción y toros. #LoDeLolitaFlores pic.twitter.com/oQF7VfIoUs — Lo de Évole (@LoDeEvole) January 26, 2025

Por desgracia para Lolita, su relación con el torero sólo duró un año y medio. Paquirri la llamó un día y le dijo que estaba empezando a salir con Isabel Pantoja, como ella misma cuenta en el programa de Jordi Évole donde compartió algunas de estas vivencias personales.