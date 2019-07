United Airlines embarca en el vuelo equivocado a un menor que viajaba solo

Brenda Berg, una mujer de Carolina del Norte, denunció a través de su cuenta de Twitter el grave error que United Airlines cometió el domingo pasado. La compañía aérea estuvo a punto de enviar a su hijo de 14 años a Alemania cuando su destino era Estocolmo.

El pequeño Anton Berg, que en esta ocasión viajaba como menor no acompañado, tenía previsto volar de Raleigh a Estocolmo (Suecia) haciendo escala en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) situado en el estado de Nueva Jersey.

La confusión comenzó cuando el personal de United Airlines llevó al adolescente hasta un vuelo con dirección a Düsseldorf, en Alemania, operado por la empresa alemana Eurowings. Cuando el niño se dio cuenta del error, ya estaba subido en el avión y solo pudo avisar a sus padres a través de un mensaje de texto desde el móvil.

Su madre intentó ponerse en contacto con la compañía por teléfono pero no obtuvo respuesta. Por ello, comenzó a escribir a la misma a través de Twitter avisando del fallo.

@United @SAS my son is in the wrong plane!!! EWR you put him on a plane to Germany!!!!

«@United @SAS mi hijo esta en el vuelo equivocado!!! EWR lo has puesto en un avión para alemania!!!!», escribía desesperada la mujer a través de la red social.

Una docena de tuits de Brenda detallaron el incidente que tuvo lugar el fin de semana. En los textos de menos de 280 caracteres relató las largas esperas al teléfono y criticó los 150 dólares adicionales que había pagado por un servicio que no había hecho otra cosa que perjudicar a su hijo.

Una hora después la mujer paró de escribir. Alguien se percató del error y devolvió a Anton a la terminal de Newark. El menor fue reubicado en un vuelo a Copenhague y finalmente aterrizó en Estocolmo este lunes para la tranquilidad de sus familiares.

He is at baggage claim! My husband talked with him. Thanks everyone for caring. 💕💕💕 I’m guessing he won’t make it to camp tomorrow but at least he is safe and with his grandparents.