La Policía advierte del peligro de coger el teléfono si comienza por el prefijo 0056 Se trata de una estafa en la que hacen creer a las víctimas que han secuestrado a uno de sus familiares

La Policía Nacional ha advertido a través de su cuenta de Twitter del peligro que supone responder a una llamada telefónica que comience por el prefijo 0056.

Se trata de un fraude en el que los estafadores, que generalmente llaman desde Chile, hacen creer a sus víctimas que tienen secuestrado a un familiar. Es lo que se conoce como secuestros virtuales, una práctica que no es nueva y que las fuerzas de seguridad intentan erradicar.

¡Que no te engañen!

Te llaman por #teléfono para hacerte creer que tienen secuestrado a un familiar. Por muy realista que suene, mantén la calma y no cedas al chantaje.

En el tuit se explica que los timadores suelen llamar entre las cuatro de la tarde y las once de la noche y piden un rescate urgente por ese supuesto familiar. Desde la Policía se hace hincapié en que no se pague y que inmediatamente se llame al 091. «Por muy realista que suene, mantén la calma y no cedas al chantaje», recalcan en el mensaje.