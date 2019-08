Muere un hombre al ser aplastado por un ascensor en uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York Sam Waisbren de 30 años comenzó a salir detrás de otro pasajero cuando el ascensor cayó repentinamente en picado, aplastándolo

En Manhattan, Nueva York, un hombre ha fallecido esta mañana al ser aplastado por el ascensor del edificio «Manhattan Promenade» de la Tercera Avenida del centro de la ciudad.

En un vídeo obtenido por el diario The New York Post, muestra el momento en el que un hombre, identificado como Sam Waisbren de 30 años, es literalmente aplastado por el ascensor. La escena muestra imágenes muy fuertes y las personas que se encontraban cerca, no se atrevieron a ver el estado del cuerpo.

Según los funcionarios y un obrero que presenció el terrible accidente, Waisbren comenzó a salir detrás de otro pasajero cuando el ascensor cayó repentinamente en picado, aplastándolo.

En el ascensor todavía había otras cinco personas que minutos más tarde fueron rápidamente rescatadas por el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York.

Según los inspectores del Departamento de Edificios de la Ciudad el jueves pasado habían examinado el ascensor que había generado la falla. Waisbren había caído desde la planta número 23 donde se encuentra su piso, hasta el vestíbulo del edificio, todo ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana.

«Es difícil cómo puedes estar viviendo tan rápido y la vida te arrebata a alguien tan importante. Sam fue un excelente y maravilloso hombre. Era inteligente, amoroso y muy sensible. Le gustaba escuchar y ayudar a todos», comentó el padre del fallecido, el Doctor Charles Waisbren, para Daily News.

Hasta el día de hoy, el edificio tiene 17 infracciones, ninguna en relación a los fallos técnicos del ascensor, pero muchos residentes han comentado a los medios que Manhattan Promenade fue construido en 1977, y no se le ha otorgado el suficiente mantenimiento como otros edificios. «El Promenade es un edificio emblemático de nuestra ciudad, merece un mejor cuidado. Son muchos edificios que hay alrededor, que serán muy bonitos pero al ser tan viejos representan un gran peligro por la falta de mantenimiento» comentó uno de los vecinos de Waisbren al diario The New York Post.