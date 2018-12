Los difíciles escollos que quedan en las últimas horas de la Cumbre del Clima A pocas horas de que concuya el encuentro, el primer borrador sigue sin cerrar cuestiones como la financiación

Isabel Miranda

@IsabelMiranda Seguir Katowice (Polonia) Actualizado: 14/12/2018 17:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) afronta sus últimas horas con mucha incertidumbre. El primer borrador del posible acuerdo ha sido publicado este viernes, pero refleja aún diferencias y temas por cerrar, como en las cuestiones de financiación o de compensación de pérdidas y daños, mientras que las llamadas a la aumentar la ambición para evitar superar los 1,5ºC de calentamiento global no han acabado de fructificar por ahora en el texto.

«Estamos en el momento crítico de las negociaciones», ha reconocido la ministra Teresa Ribera, que valoró que en general se trata de un informe equilibrado. «El texto está más o menos en consonancia con lo que necesitamos para implementar el Acuredo de París», ha valorado por su parte Laurence Tubiana, una de las arquitectas del texto aprobado en 2015, que se ha mostrado optimista en que esta noche se llegue a un acuerdo. «Tras esta cumbre, debemos enfocarnos en cómo transformar la economía».

El último borrador presentado ha logrado incluir referencias el informe sobre calentamiento global del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) que tantos problemas ha suscitado y que, en esencia, llama a aumentar la ambición climática. Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia y Kuwait se negaron a «asumir» su contenido. Ahora, el borrador presentado «reconoce» la labor científica del IPCC para informar, «observa» que aún se puede limitar el calentamiento global en 1,5ºC e «invita» a las Partes a hacer uso de la información. Pero no incluye ninguna fórmula que lo conecte con la fórmula de acción.

Fernanda Viana, de WWF, reconoce que la situación actual respecto a hace unos días ha mejorado mucho. «Ahora hay una referencia, pero queremos que se refuerce. Lo que ha ocurrido es increíble, porque el informe lo pidieron ellos mismos hace tres años». Para Greenpeace, el último texto «"incorpora" el informe especial del IPCC sobre 1'5°C de aumento de temperatura», pero no compromete a los países a nada.

De hecho, parece que los llamamientos a impulsar ya políticas para reducir el calentamiento global no han acabado de surtir efecto. En este sentido, lo mismo ocurre con los objetivos de reducción de emisiones que cada país debe presentar en 202o. El último borrador aún no obliga a que las Partes aumenten sus objetivos de cara a ese año, y menos aún a que comiencen desde ahora a implementar medidas para reducir las emisiones. «Parece que quedarnos en el objetivo de 1,5ºC se diluye», cuenta el ecologista Javier Andaluz.

Financiación

También sigue sin haber acuerdo en las cuestiones de financiación. Los países en desarrollo y más vulnerables critican que el texto no refleje la cantidad de dinero comprometida. Además, en los últimos días de negociaciones ha surgido un nuevo problema asociado al mecanismo de pérdidas y daños por eventos extremos. En el Acuerdo de París se acordó que no se podrían reclamar indemnizaciones por este supuesto, pero ahora, al desarrollar la letra pequeña, queda determinar qué se entiende cómo un daño irreparable y que no, y por tanto que puede incorporarse y que no. El apartado de pérdidas y daños, que hasta ahora tenía un capítulo propio, podría incluso caerse del texto final.