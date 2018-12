Cómo funciona el algoritmo que te dice cuánto tiempo te queda de vida junto a tus seres queridos El viral anuncio de Ruavieja, con más de 11 millones de reproducciones en Youtube, advierte, bajo el eslogan «Tenemos que vernos más, el poco tiempo que nos queda junto a las personas más importantes de nuestras vidas

Josefina G. Stegmann

Madrid Actualizado: 24/12/2018 01:53h

Seguramente alguna vez se preguntó cuánto tiempo le queda de vida. La muerte genera temor, incertidumbre, ansiedad pero la realidad es que no nos la tomamos tan en serio. Quizás por eso hemos jugado a saber cuándo se terminará el viaje.

Más infrecuente es preguntarse, porque parece más «real» o «cercano» que la muerte cuánto tiempo nos queda junto a nuestros seres queridos. Hay un algoritmo para ello, pero no todos se atreven a consultarlo.

Esta herramienta, que nació junto al anuncio de Ruavieja bajo el eslogan «Tenemos que vernos más», surgió de una discusión de pareja entre el creador de la idea del anuncio, Juan Escudero, director general creativo de Leo Burnett y su mujer. «Ella me decía que había que buscar tiempo para estar juntos, que veíamos mucho a nuestro padres. En ese momento, le pregunté: ¿Tú sabes cuántas veces veremos a nuestros padres de aquí a que mueran?. Se me ocurrió cómo hacer el cálculo con mi madre y dije: ¡Ay, Dios!».

El algoritmo está basado en la frecuencia en que una persona ve a otra y durante cuántas horas. Adicionalmente, se toman en cuenta datos del INE sobre esperanza de vida (que, además, varían en función de la comunidad autónoma y provincia en que se vive, sexo de la persona, si vive en España o no, etc). «El corazón de la idea es la herramienta, pensamos en una campaña con la que la gente se viera más, que fuera movilizadora, y no limitarnos a un mensaje que conmueve. Se acabó lo de hablar de un producto y meterlo con embudo. Si se trata de cambiar comportamientos necesitamos una bofetada de realidad y lo podemos conseguir a través de esto», explica Escudero.